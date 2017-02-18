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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Вердер
Майнц - Вердер: обзор матча 18 февраля 2017
Майнц
18.02.2017, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
0 : 2
Завершен
Вердер
16'
С. Гнабри
23'
Т. Делэни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Вердер
90'
+2
Желтая карточка
Ф. Видвальд
89'
Замена
У. Гарсия
️️️️
З. Юнузович
Замена
Г. Бюссманн
️️️️
Д. Донати
84'
76'
Желтая карточка
К. Фритц
76'
Замена
М. Велькович
️️️️
С. Гнабри
Замена
А. Зейдел
️️️️
Б. Кркич
58'
Желтая карточка
Х. Самперио
56'
54'
Замена
М. Эггештайн
️️️️
Т. Делэни
Желтая карточка
Д. Латца
50'
Замена
П. де Бласис
️️️️
Л. Озтюнали
45'
44'
Желтая карточка
Т. Гебре Селасси
Желтая карточка
Д. Донати
39'
25'
Желтая карточка
З. Юнузович
23'
ГОЛ! 0:2!
Т. Делэни
16'
ГОЛ! 0:1!
С. Гнабри
Пас отдал
З. Юнузович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
1
Йонас Лоссль
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
29
Хаиро Самперио
ЦП
46
Данни Латца
ЦП
9
Боян Кркич
АП
21
Левин Озтюнали
ПП
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Вердер
1
Феликс Видвальд
ВР
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
16
Златко Юнузович
ЦП
4
Роберт Бауэр
ЦП
31
Фин Бартельс
ПП
7
Серж Гнабри
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Александер Нури
Майнц
21
Флориан Мюллер
ВР
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
22
Аарон Зейдел
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
11
Йосинори Муто
ЦФ
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
7
Арон Йоханссон
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Лоссль
18
Бросински
16
Белл
5
Рамальо
2
Донати
5
Гбамен
29
Самперио
46
Латца
21
Озтюнали
9
Кркич
9
Кордоба
4-1-3-1-1
1
Видвальд
23
Гебре Селасси
4
Мойсандер
22
Сане
8
Фритц
27
Делэни
31
Бартельс
4
Бауэр
16
Юнузович
7
Гнабри
10
Крузе
2
Донати
24
Бюссманн
24
Бюссманн
2
Донати
9
Кркич
22
Зейдел
22
Зейдел
9
Кркич
21
Озтюнали
8
де Бласис
8
де Бласис
21
Озтюнали
16
Юнузович
25
Гарсия
25
Гарсия
16
Юнузович
7
Гнабри
13
Велькович
13
Велькович
7
Гнабри
27
Делэни
8
Эггештайн
8
Эггештайн
27
Делэни
Остались в запасе
Майнц
Вердер
21
Флориан Мюллер
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
11
Йосинори Муто
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
11
Флориан Кайнц
ЛВ
16
Михаэль Цеттерер
ВР
7
Арон Йоханссон
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Александер Нури
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
11
Йосинори Муто
ЦФ
Остались в запасе
11
Флориан Кайнц
ЛВ
16
Михаэль Цеттерер
ВР
7
Арон Йоханссон
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Главный тренер
Александер Нури
Статистика матча Майнц - Вердер
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Мева Арена
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