Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Фрайбург
Боруссия М - Фрайбург: обзор матча 04 февраля 2017
Боруссия М
04.02.2017, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
3 : 0
Завершен
Фрайбург
73'
Л. Штиндль
78'
Раффаэл
90'
П. Херрманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Фрайбург
Замена
П. Херрманн
️️️️
Раффаэл
90'
ГОЛ! 3:0!
П. Херрманн
90'
Замена
Й. Дрмич
️️️️
Л. Штиндль
88'
87'
Замена
Ю. Шустер
️️️️
А. Абраши
83'
Замена
Х. Нильсен
️️️️
Ф. Нидерлехнер
83'
Замена
А. Игньевски
️️️️
Л. Кюблер
ГОЛ! 2:0!
Раффаэл
78'
ГОЛ! 1:0!
Л. Штиндль
73'
Замена
Ф. Джонсон
️️️️
А. Хан
65'
56'
Желтая карточка
К. Гюнтер
Желтая карточка
Л. Штиндль
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
23
Кристоф Крамер
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
28
Андре Хан
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
19
Яник Хаберер
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Фрайбург
12
Рафал Гикевич
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
27
Николас Хефлер
ОП
23
Юлиан Шустер
ЦП
6
Онур Булут
ПП
7
Хавард Нильсен
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Зоммер
17
Вендт
24
Янчке
15
Кристенсен
23
Вестергор
23
Крамер
81
Дауд
9
Азар
13
Штиндль
28
Хан
11
Раффаэл
4-3-1-2
1
Шволов
17
Кюблер
5
Гульде
2
Сеюнджу
30
Гюнтер
19
Хаберер
6
Абраши
8
Франтц
32
Грифо
18
Петерсен
7
Нидерлехнер
11
Раффаэл
7
Херрманн
7
Херрманн
11
Раффаэл
28
Хан
19
Джонсон
19
Джонсон
28
Хан
13
Штиндль
18
Дрмич
18
Дрмич
13
Штиндль
17
Кюблер
22
Игньевски
22
Игньевски
17
Кюблер
6
Абраши
23
Шустер
23
Шустер
6
Абраши
7
Нидерлехнер
7
Нильсен
7
Нильсен
7
Нидерлехнер
Остались в запасе
Боруссия М
Фрайбург
21
Тобиас Зиппель
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
Главный тренер
Александер Блессин
27
Николас Хефлер
ОП
12
Рафал Гикевич
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
6
Онур Булут
ПП
Главный тренер
Юлиан Шустер
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
8
Ласло Бенеш
ЦП
Остались в запасе
27
Николас Хефлер
ОП
12
Рафал Гикевич
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
6
Онур Булут
ПП
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Юлиан Шустер
Статистика матча Боруссия М - Фрайбург
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
Новости команд
Все
Боруссия М
Фрайбург
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Штутгарт» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Фрайбурга» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+