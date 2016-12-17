Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Гамбург
Майнц - Гамбург: обзор матча 17 декабря 2016
Майнц
17.12.2016, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
3 : 1
Завершен
Гамбург
35'
Д. Латца
56'
Д. Латца
67'
Д. Латца
21'
Б. Вуд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Гамбург
Замена
Г. Бюссманн
️️️️
Д. Латца
90'
84'
Замена
П. Ласогга
️️️️
Б. Вуд
Замена
Ф. Фрай
️️️️
А. Рамальо
83'
79'
Желтая карточка
М. Озтрзолек
Замена
Л. Озтюнали
️️️️
К. Онисиво
76'
71'
Замена
А. Хант
️️️️
М. Грегоритч
71'
Замена
Л. Вальдшмидт
️️️️
Д. Дикмайер
Желтая карточка
Д. Латца
68'
ГОЛ! 3:1!
Д. Латца
Пас отдал
Ю. Малли
67'
ГОЛ! 2:1!
Д. Латца
56'
53'
Желтая карточка
М. Грегоритч
43'
Желтая карточка
Э. Спахич
Желтая карточка
П. де Бласис
41'
ГОЛ! 1:1!
Д. Латца
35'
21'
ГОЛ! 0:1!
Б. Вуд
Пас отдал
М. Озтрзолек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
1
Йонас Лоссль
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
46
Данни Латца
ЦП
10
Юнус Малли
АП
5
Андре Рамальо
ПП
9
Карим Онисиво
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Гамбург
26
Кристиан Матениа
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
9
Николай Мюллер
ЦП
11
Михаэль Грегоритч
АП
2
Готоку Сакаи
ПП
17
Бобби Вуд
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Майнц
24
Янник Хут
ВР
24
Гаэтен Бюссманн
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
22
Аарон Зейдел
ЦФ
Гамбург
12
Том Миккель
ВР
39
Эштон Гётц
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
18
Бейкери Джатта
ЦФ
4-2-1-3
1
Лоссль
2
Донати
42
Хак
16
Белл
18
Бросински
46
Латца
5
Рамальо
10
Малли
8
де Бласис
9
Кордоба
9
Онисиво
3-2-2-2-1
26
Матениа
2
Дикмайер
21
Юнг
4
Спахич
22
Озтрзолек
3
Дуглас Сантос
2
Сакаи
9
Мюллер
11
Грегоритч
18
Костич
17
Вуд
46
Латца
24
Бюссманн
24
Бюссманн
46
Латца
5
Рамальо
20
Фрай
20
Фрай
5
Рамальо
9
Онисиво
21
Озтюнали
21
Озтюнали
9
Онисиво
11
Грегоритч
14
Хант
14
Хант
11
Грегоритч
17
Вуд
10
Ласогга
10
Ласогга
17
Вуд
2
Дикмайер
7
Вальдшмидт
7
Вальдшмидт
2
Дикмайер
Остались в запасе
Майнц
Гамбург
24
Янник Хут
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
29
Хаиро Самперио
ЦП
22
Аарон Зейдел
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
12
Том Миккель
ВР
39
Эштон Гётц
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
18
Бейкери Джатта
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
24
Янник Хут
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
29
Хаиро Самперио
ЦП
22
Аарон Зейдел
ЦФ
Остались в запасе
12
Том Миккель
ВР
39
Эштон Гётц
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
18
Бейкери Джатта
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Майнц - Гамбург
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Мева Арена
Новости команд
Все
Майнц
Гамбург
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Бундеслига Германии: шансы «Эльверсберга» и «Майнца» на победу в матче 8-го тура
29 октября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+