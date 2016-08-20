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Расписание матчей
Германия. Кубок
Пройссен - Кельн
Пройссен - Кельн: обзор матча 20 августа 2016
Пройссен
20.08.2016, суббота, 16:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
0 : 7
Завершен
Кельн
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Пройссен - Кельн
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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