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Расписание матчей
Германия. Кубок
Магдебург - Айнтрахт
Магдебург - Айнтрахт: обзор матча 21 августа 2016
Магдебург
21.08.2016, воскресенье, 16:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Айнтрахт
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Магдебург - Айнтрахт
101'
Замена
Т. Чендлер
️️️️
М. Гачинович
60'
Желтая карточка
М. Хасебе
54'
Замена
М. Хасебе
️️️️
Л. Кастаньос
Начало матча
Статистика матча Магдебург - Айнтрахт
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
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Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
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