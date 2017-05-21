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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Сампдория
Удинезе - Сампдория: обзор матча 21 мая 2017
Удинезе
21.05.2017, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 37 тур
1 : 1
Завершен
Сампдория
5'
С. Теро
64'
Л. Муриэль (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Сампдория
Желтая карточка
Я. Янкто
90'
Замена
Эвандро
️️️️
Э. Халлфредссон
90'
82'
Замена
А. Будимир
️️️️
Э. Баррето
77'
Замена
К. Линетти
️️️️
Д. Прат
Красная карточка
Данило
65'
65'
Красная карточка
Л. Муриэль
64'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Муриэль
Замена
Ридер
️️️️
С. Теро
61'
Замена
Э. Агьеманг-Баду
️️️️
А. Балич
60'
56'
Желтая карточка
Д. Сала
54'
Замена
Б. Фернандеш
️️️️
Ф. Джуричич
Красная карточка
Р. Де Пауль
47'
30'
Желтая карточка
Л. Торрейра
ГОЛ! 1:0!
С. Теро
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
14
Андрия Балич
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ПП
77
Сирил Теро
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Сампдория
1
Кристиан Пуджиони
ВР
20
Даниэль Павлович
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
7
Джакопо Сала
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
26
Деннис Прат
АП
8
Эдгар Баррето
ПП
10
Луис Муриэль
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
11
Эвандро
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
10
Ридер
ЦФ
Сампдория
22
Титас Крапикас
ВР
16
Додо
ЛЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
4-4-2
1
Скуффет
11
Силва
5
Данило
33
Анджелла
27
Фелипе
21
Янкто
14
Балич
20
Халлфредссон
7
Де Пауль
91
Сапата
77
Теро
3-1-2-2-2
1
Пуджиони
20
Павлович
26
Сильвестре
14
Шкриньяр
34
Торрейра
8
Баррето
7
Сала
31
Джуричич
26
Прат
14
Шик
10
Муриэль
20
Халлфредссон
11
Эвандро
11
Эвандро
20
Халлфредссон
14
Балич
7
Агьеманг-Баду
7
Агьеманг-Баду
14
Балич
77
Теро
10
Ридер
10
Ридер
77
Теро
26
Прат
17
Линетти
17
Линетти
26
Прат
31
Джуричич
8
Фернандеш
8
Фернандеш
31
Джуричич
8
Баррето
17
Будимир
17
Будимир
8
Баррето
Остались в запасе
Удинезе
Сампдория
6
Али Аднан
ЛЗ
1
Орестис Карнезис
ВР
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
Главный тренер
Паоло Дзанетти
22
Титас Крапикас
ВР
16
Додо
ЛЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Остались в запасе
6
Али Аднан
ЛЗ
1
Орестис Карнезис
ВР
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
Остались в запасе
22
Титас Крапикас
ВР
16
Додо
ЛЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Удинезе - Сампдория
1
2
1
2
Красные карточки
2
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Стадион:
Удинезе Арена
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