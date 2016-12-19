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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Сельта
Атлетик - Сельта: обзор матча 19 декабря 2016
Атлетик
19.12.2016, понедельник, 22:45
Испания. Примера, 16 тур
2 : 1
Завершен
Сельта
82'
А. Адурис (П)
90+3'
М. Сан Хосе
54'
Я. Аспас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Сельта
ГОЛ! 2:1!
М. Сан Хосе
Пас отдал
И. Уильямс
90'
+3
Желтая карточка
Е. Альварес
86'
86'
Замена
П. Систо
️️️️
Т. Бонгонда
82'
Замена
С. Гомес
️️️️
Я. Аспас
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Адурис
82'
80'
Вторая желтая
Ф. Ронкалья
Желтая карточка
И. Леке
79'
Замена
С. Мерино
️️️️
Р. Гарсия
73'
71'
Замена
М. Диас
️️️️
Д. Гуидетти
Замена
М. Сусаета
️️️️
И. Муньяин
63'
Желтая карточка
Р. Гарсия
58'
56'
Желтая карточка
Ф. Ронкалья
54'
ГОЛ! 0:1!
Я. Аспас
Пас отдал
Т. Бонгонда
Замена
М. Сан Хосе
️️️️
М. Весга
45'
41'
Желтая карточка
Д. Гуидетти
38'
Желтая карточка
П. Эрнандес
Желтая карточка
М. Весга
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
13
Кепа
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
10
Икер Муньяин
АП
14
Рауль Гарсия
АП
7
Беньят Эчебаррия
ПП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
22
Неманья Радойя
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
21
Марсело Диас
ОП
77
Пионе Систо
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Кепа
18
Баленсиага
5
Альварес
2
Боведа
15
Леке
6
Весга
7
Эчебаррия
14
Гарсия
10
Муньяин
20
Адурис
9
Уильямс
4-3-1-2
36
Бланко
14
Ронкалья
22
Мальо
22
Кабрал
17
Кастро
10
Васс
19
Эрнандес
22
Радойя
10
Бонгонда
11
Гуидетти
10
Аспас
6
Весга
12
Сан Хосе
12
Сан Хосе
6
Весга
10
Муньяин
14
Сусаета
14
Сусаета
10
Муньяин
14
Гарсия
9
Мерино
9
Мерино
14
Гарсия
10
Аспас
21
Гомес
21
Гомес
10
Аспас
11
Гуидетти
21
Диас
21
Диас
11
Гуидетти
10
Бонгонда
77
Систо
77
Систо
10
Бонгонда
Остались в запасе
Атлетик
Сельта
1
Горка Ирайсос
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
17
Микель Рико
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
1
Серхио Альварес
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
24
Папе Шейх
ЦП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Остались в запасе
1
Горка Ирайсос
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
17
Микель Рико
ЦП
Остались в запасе
1
Серхио Альварес
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
24
Папе Шейх
ЦП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Статистика матча Атлетик - Сельта
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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