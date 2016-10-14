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Судьи
Главный судья:
Денис Матвеев (Санкт-Петербург)

Рубин (мол) - Кр. Советов (мол)

14.10.2016, Пятница, 15:00 мск Казань, стадион Рубин Россия. Молодежное первенство, 10 тур Рубин (мол) - Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2015/2016)
29 тур
14 мая, суббота 14:00 Кр. Советов (мол) 0:2 Рубин (мол)
15 тур
7 ноября, суббота 14:00 Рубин (мол) 1:0 Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2013/2014)
29 тур
9 мая, пятница 14:00 Кр. Советов (мол) 1:0 Рубин (мол)
6 тур
24 августа, суббота 15:00 Рубин (мол) 0:1 Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2012/2013)
29 тур
18 мая, суббота 14:00 Кр. Советов (мол) 1:0 Рубин (мол)
15 тур
10 ноября, суббота 14:00 Рубин (мол) 3:1 Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
22 тур
27 августа, суббота 18:00 Рубин (мол) 2:0 Кр. Советов (мол)
7 тур
30 апреля, суббота 14:00 Кр. Советов (мол) 2:0 Рубин (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
26 тур
28 октября, четверг 13:30 Кр. Советов (мол) 0:1 Рубин (мол)
12 тур
8 июля, четверг 15:00 Рубин (мол) 2:2 Кр. Советов (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
27 тур
29 октября, четверг 14:00 Рубин (мол) 1:0 Кр. Советов (мол)
13 тур
10 июля, пятница 15:00 Кр. Советов (мол) 0:0 Рубин (мол)
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М (мол) 30 21 5 4 78:29 +49 68
2. ЦСКА (мол) 30 20 6 4 64:22 +42 66
3. Зенит (мол) 30 16 6 8 64:36 +28 54
4. Краснодар (мол) 30 15 6 9 68:42 +26 51
5. Локомотив (мол) 30 15 6 9 61:43 +18 51
6. Ахмат (мол) 30 15 6 9 50:34 +16 51
7. Рубин (мол) 30 12 11 7 48:46 +2 47
8. Анжи (мол) 30 13 3 14 49:56 -7 42
9. Арсенал Т (мол) 30 9 7 14 38:44 -6 34
10. Кр. Советов (мол) 30 8 9 13 27:50 -23 33
11. Томь (мол) 30 7 10 13 43:58 -15 31
12. Ростов (мол) 30 8 6 16 35:52 -17 30
13. Оренбург (мол) 30 6 12 12 32:46 -14 30
14. Урал (мол) 30 6 11 13 38:60 -22 29
15. Уфа (мол) 30 4 9 17 28:70 -42 21
16. Амкар (мол) 30 3 11 16 30:65 -35 20
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