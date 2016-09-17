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Судьи
Главный судья:
Владимир Шамара (Ростов-на-Дону)
Материалы

Ахмат (мол) - Амкар (мол)

17.09.2016, Суббота, 14:00 мск Грозный, стадион им. С.Билимханова Россия. Молодежное первенство, 7 тур Ахмат (мол) - Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство (2015/2016)
28 тур
12 мая, четверг 12:00 Ахмат (мол) 0:1 Амкар (мол)
14 тур
2 ноября, понедельник 09:00 Амкар (мол) 1:1 Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство (2014/2015)
25 тур
24 апреля, пятница 18:00 Амкар (мол) 0:1 Ахмат (мол)
1 тур
3 августа, воскресенье 18:30 Ахмат (мол) 0:2 Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство (2013/2014)
24 тур
4 апреля, пятница 15:00 Амкар (мол) 2:2 Ахмат (мол)
2 тур
19 июля, пятница 18:30 Ахмат (мол) 0:0 Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство (2012/2013)
26 тур
26 апреля, пятница 16:30 Ахмат (мол) 2:1 Амкар (мол)
12 тур
20 октября, суббота 16:00 Амкар (мол) 2:2 Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство. Второй этап (2011/2012), группа B
Второй этап, 13 тур
5 мая, суббота 18:30 Ахмат (мол) 2:0 Амкар (мол)
Второй этап, 7 тур
1 апреля, воскресенье 10:00 Амкар (мол) 2:2 Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
28 тур
21 октября, пятница 16:00 Ахмат (мол) 1:2 Амкар (мол)
13 тур
13 июня, понедельник 14:00 Амкар (мол) 1:0 Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
27 тур
5 ноября, пятница 15:30 Амкар (мол) 3:1 Ахмат (мол)
13 тур
17 июля, суббота 17:00 Ахмат (мол) 1:1 Амкар (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
22 тур
19 сентября, суббота 13:30 Амкар (мол) 2:1 Ахмат (мол)
8 тур
9 мая, суббота 16:00 Ахмат (мол) 4:1 Амкар (мол)
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М (мол) 30 21 5 4 78:29 +49 68
2. ЦСКА (мол) 30 20 6 4 64:22 +42 66
3. Зенит (мол) 30 16 6 8 64:36 +28 54
4. Краснодар (мол) 30 15 6 9 68:42 +26 51
5. Локомотив (мол) 30 15 6 9 61:43 +18 51
6. Ахмат (мол) 30 15 6 9 50:34 +16 51
7. Рубин (мол) 30 12 11 7 48:46 +2 47
8. Анжи (мол) 30 13 3 14 49:56 -7 42
9. Арсенал Т (мол) 30 9 7 14 38:44 -6 34
10. Кр. Советов (мол) 30 8 9 13 27:50 -23 33
11. Томь (мол) 30 7 10 13 43:58 -15 31
12. Ростов (мол) 30 8 6 16 35:52 -17 30
13. Оренбург (мол) 30 6 12 12 32:46 -14 30
14. Урал (мол) 30 6 11 13 38:60 -22 29
15. Уфа (мол) 30 4 9 17 28:70 -42 21
16. Амкар (мол) 30 3 11 16 30:65 -35 20
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