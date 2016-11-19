Введите ваш ник на сайте

Альтах - Штурм

19.11.2016, Суббота, 18:00 мск Альтах, стадион Кэшпоинт Арена Австрия. Бундеслига, 15 тур Альтах - Штурм
Австрия. Бундеслига (2016/2017)
6 тур
27 августа, суббота 17:00 Штурм 3:1 Альтах
Австрия. Бундеслига (2015/2016)
30 тур
9 апреля, суббота 17:00 Штурм 4:1 Альтах
21 тур
6 февраля, суббота 18:00 Альтах 2:2 Штурм
12 тур
17 октября, суббота 19:30 Штурм 3:1 Альтах
3 тур
9 августа, воскресенье 17:30 Альтах 0:1 Штурм
Австрия. Бундеслига (2014/2015)
28 тур
11 апреля, суббота 17:00 Штурм 5:0 Альтах
19 тур
13 декабря, суббота 18:00 Альтах 2:0 Штурм
10 тур
27 сентября, суббота 18:00 Штурм 2:2 Альтах
1 тур
19 июля, суббота 21:00 Альтах 1:0 Штурм
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 36 25 6 5 74:24 +50 81
2. Аустрия В 36 20 3 13 72:50 +22 63
3. Штурм 36 19 3 14 55:39 +16 60
4. Альтах 36 15 8 13 46:49 -3 53
5. Рапид В 36 12 10 14 52:42 +10 46
6. Адмира 36 13 7 16 36:55 -19 46
7. Маттерсбург 36 12 7 17 39:54 -15 43
8. Вольфсберг 36 11 9 16 40:59 -19 42
9. Санкт-Пельтен 36 9 10 17 41:60 -19 37
10. Рид 36 10 5 21 33:56 -23 35
...
  • Читайте нас: 