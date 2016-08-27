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Судьи
Главный судья:
Максим Наседин (Железнодорожный)
Материалы

Урал (мол) - Арсенал Т (мол)

27.08.2016, Суббота, 13:00 мск Россия. Молодежное первенство, 5 тур Урал (мол) - Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство (2014/2015)
16 тур
28 ноября, пятница 14:00 Арсенал Т (мол) 4:1 Урал (мол)
11 тур
23 октября, четверг 10:00 Урал (мол) 1:4 Арсенал Т (мол)
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М (мол) 30 21 5 4 78:29 +49 68
2. ЦСКА (мол) 30 20 6 4 64:22 +42 66
3. Зенит (мол) 30 16 6 8 64:36 +28 54
4. Краснодар (мол) 30 15 6 9 68:42 +26 51
5. Локомотив (мол) 30 15 6 9 61:43 +18 51
6. Ахмат (мол) 30 15 6 9 50:34 +16 51
7. Рубин (мол) 30 12 11 7 48:46 +2 47
8. Анжи (мол) 30 13 3 14 49:56 -7 42
9. Арсенал Т (мол) 30 9 7 14 38:44 -6 34
10. Кр. Советов (мол) 30 8 9 13 27:50 -23 33
11. Томь (мол) 30 7 10 13 43:58 -15 31
12. Ростов (мол) 30 8 6 16 35:52 -17 30
13. Оренбург (мол) 30 6 12 12 32:46 -14 30
14. Урал (мол) 30 6 11 13 38:60 -22 29
15. Уфа (мол) 30 4 9 17 28:70 -42 21
16. Амкар (мол) 30 3 11 16 30:65 -35 20
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