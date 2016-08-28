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Судьи
Главный судья:
Сергей Смирнов (Кисловодск)

Ахмат (мол) - Ростов (мол)

28.08.2016, Воскресенье, 11:00 мск Грозный, стадион им. С.Билимханова Россия. Молодежное первенство, 5 тур Ахмат (мол) - Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2015/2016)
30 тур
20 мая, пятница 19:00 Ахмат (мол) 2:1 Ростов (мол)
1 тур
17 июля, пятница 16:30 Ростов (мол) 1:1 Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство (2014/2015)
26 тур
1 мая, пятница 14:00 Ростов (мол) 1:1 Ахмат (мол)
9 тур
28 сентября, воскресенье 15:00 Ахмат (мол) 0:2 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2013/2014)
25 тур
11 апреля, пятница 13:00 Ахмат (мол) 3:0 Ростов (мол)
1 тур
14 июля, воскресенье 18:30 Ростов (мол) 0:1 Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство (2012/2013)
25 тур
21 апреля, воскресенье 14:00 Ростов (мол) 2:0 Ахмат (мол)
11 тур
4 октября, четверг 18:00 Ахмат (мол) 4:1 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство. Второй этап (2011/2012), группа B
Второй этап, 11 тур
26 апреля, четверг 17:00 Ростов (мол) 1:0 Ахмат (мол)
Второй этап, 5 тур
17 марта, суббота 11:00 Ахмат (мол) 2:1 Ростов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
21 тур
19 августа, пятница 18:00 Ахмат (мол) 0:2 Ростов (мол)
6 тур
22 апреля, пятница 00:00 Ростов (мол) 1:2 Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
16 тур
5 августа, четверг 19:00 Ростов (мол) 2:0 Ахмат (мол)
2 тур
19 марта, пятница 12:00 Ахмат (мол) 0:0 Ростов (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
25 тур
17 октября, суббота 12:00 Ахмат (мол) 2:2 Ростов (мол)
11 тур
29 мая, пятница 17:00 Ростов (мол) 3:2 Ахмат (мол)
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М (мол) 30 21 5 4 78:29 +49 68
2. ЦСКА (мол) 30 20 6 4 64:22 +42 66
3. Зенит (мол) 30 16 6 8 64:36 +28 54
4. Краснодар (мол) 30 15 6 9 68:42 +26 51
5. Локомотив (мол) 30 15 6 9 61:43 +18 51
6. Ахмат (мол) 30 15 6 9 50:34 +16 51
7. Рубин (мол) 30 12 11 7 48:46 +2 47
8. Анжи (мол) 30 13 3 14 49:56 -7 42
9. Арсенал Т (мол) 30 9 7 14 38:44 -6 34
10. Кр. Советов (мол) 30 8 9 13 27:50 -23 33
11. Томь (мол) 30 7 10 13 43:58 -15 31
12. Ростов (мол) 30 8 6 16 35:52 -17 30
13. Оренбург (мол) 30 6 12 12 32:46 -14 30
14. Урал (мол) 30 6 11 13 38:60 -22 29
15. Уфа (мол) 30 4 9 17 28:70 -42 21
16. Амкар (мол) 30 3 11 16 30:65 -35 20
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