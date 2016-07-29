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Судьи
Главный судья:
Евгений Мамойко (Санкт-Петербург)
Материалы

Зенит (мол) - Локомотив (мол)

29.07.2016, Пятница, 12:00 мск Санкт-Петербург, стадион МСА Петровский Россия. Молодежное первенство, 1 тур Зенит (мол) - Локомотив (мол)
Россия. Молодежное первенство (2015/2016)
29 тур
14 мая, суббота 12:00 Зенит (мол) 1:4 Локомотив (мол)
15 тур
7 ноября, суббота 12:00 Локомотив (мол) 0:1 Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство (2014/2015)
30 тур
29 мая, пятница 12:00 Зенит (мол) 1:1 Локомотив (мол)
6 тур
31 августа, воскресенье 12:00 Локомотив (мол) 2:4 Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство (2013/2014)
28 тур
3 мая, суббота 14:00 Локомотив (мол) 2:0 Зенит (мол)
7 тур
31 августа, суббота 12:00 Зенит (мол) 2:1 Локомотив (мол)
Россия. Молодежное первенство (2012/2013)
24 тур
12 апреля, пятница 14:00 Локомотив (мол) 4:2 Зенит (мол)
10 тур
28 сентября, пятница 14:00 Зенит (мол) 2:3 Локомотив (мол)
Россия. Молодежное первенство. Второй этап (2011/2012), группа A
Второй этап, 8 тур
6 апреля, пятница 14:00 Локомотив (мол) 0:2 Зенит (мол)
Второй этап, 2 тур
26 ноября, суббота 14:00 Зенит (мол) 1:0 Локомотив (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
23 тур
9 сентября, пятница 15:00 Локомотив (мол) 2:1 Зенит (мол)
8 тур
7 мая, суббота 12:00 Зенит (мол) 0:0 Локомотив (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
19 тур
28 августа, суббота 17:30 Локомотив (мол) 2:2 Зенит (мол)
5 тур
10 апреля, суббота 14:00 Зенит (мол) 0:0 Локомотив (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
19 тур
22 августа, суббота 14:00 Зенит (мол) 2:2 Локомотив (мол)
5 тур
18 апреля, суббота 13:00 Локомотив (мол) 2:1 Зенит (мол)
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М (мол) 30 21 5 4 78:29 +49 68
2. ЦСКА (мол) 30 20 6 4 64:22 +42 66
3. Зенит (мол) 30 16 6 8 64:36 +28 54
4. Краснодар (мол) 30 15 6 9 68:42 +26 51
5. Локомотив (мол) 30 15 6 9 61:43 +18 51
6. Ахмат (мол) 30 15 6 9 50:34 +16 51
7. Рубин (мол) 30 12 11 7 48:46 +2 47
8. Анжи (мол) 30 13 3 14 49:56 -7 42
9. Арсенал Т (мол) 30 9 7 14 38:44 -6 34
10. Кр. Советов (мол) 30 8 9 13 27:50 -23 33
11. Томь (мол) 30 7 10 13 43:58 -15 31
12. Ростов (мол) 30 8 6 16 35:52 -17 30
13. Оренбург (мол) 30 6 12 12 32:46 -14 30
14. Урал (мол) 30 6 11 13 38:60 -22 29
15. Уфа (мол) 30 4 9 17 28:70 -42 21
16. Амкар (мол) 30 3 11 16 30:65 -35 20
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