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Судьи
Главный судья:
Алексей Иванников (Ставрополь)
Материалы

Ахмат (мол) - Кр. Советов (мол)

31.07.2016, Воскресенье, 17:00 мск Грозный, стадион им. С.Билимханова Россия. Молодежное первенство, 1 тур Ахмат (мол) - Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2015/2016)
26 тур
30 апреля, суббота 18:00 Ахмат (мол) 5:1 Кр. Советов (мол)
12 тур
17 октября, суббота 14:00 Кр. Советов (мол) 2:1 Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство (2013/2014)
23 тур
30 марта, воскресенье 15:00 Кр. Советов (мол) 0:2 Ахмат (мол)
15 тур
3 ноября, воскресенье 15:00 Ахмат (мол) 2:3 Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2012/2013)
30 тур
25 мая, суббота 16:30 Ахмат (мол) 5:0 Кр. Советов (мол)
1 тур
21 июля, суббота 17:00 Кр. Советов (мол) 4:2 Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство. Второй этап (2011/2012), группа B
Второй этап, 14 тур
12 мая, суббота 16:00 Кр. Советов (мол) 3:1 Ахмат (мол)
Второй этап, 1 тур
18 ноября, пятница 14:00 Ахмат (мол) 2:2 Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
30 тур
29 октября, суббота 14:00 Кр. Советов (мол) 1:3 Ахмат (мол)
14 тур
17 июня, пятница 17:00 Ахмат (мол) 2:1 Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
18 тур
20 августа, пятница 17:00 Кр. Советов (мол) 2:0 Ахмат (мол)
4 тур
3 апреля, суббота 16:00 Ахмат (мол) 0:4 Кр. Советов (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
26 тур
23 октября, пятница 14:00 Кр. Советов (мол) 2:0 Ахмат (мол)
12 тур
12 июня, пятница 17:00 Ахмат (мол) 1:0 Кр. Советов (мол)
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М (мол) 30 21 5 4 78:29 +49 68
2. ЦСКА (мол) 30 20 6 4 64:22 +42 66
3. Зенит (мол) 30 16 6 8 64:36 +28 54
4. Краснодар (мол) 30 15 6 9 68:42 +26 51
5. Локомотив (мол) 30 15 6 9 61:43 +18 51
6. Ахмат (мол) 30 15 6 9 50:34 +16 51
7. Рубин (мол) 30 12 11 7 48:46 +2 47
8. Анжи (мол) 30 13 3 14 49:56 -7 42
9. Арсенал Т (мол) 30 9 7 14 38:44 -6 34
10. Кр. Советов (мол) 30 8 9 13 27:50 -23 33
11. Томь (мол) 30 7 10 13 43:58 -15 31
12. Ростов (мол) 30 8 6 16 35:52 -17 30
13. Оренбург (мол) 30 6 12 12 32:46 -14 30
14. Урал (мол) 30 6 11 13 38:60 -22 29
15. Уфа (мол) 30 4 9 17 28:70 -42 21
16. Амкар (мол) 30 3 11 16 30:65 -35 20
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