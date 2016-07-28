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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Ротор - Машук-КМВ
Ротор - Машук-КМВ: обзор матча 28 июля 2016
Ротор
28.07.2016, четверг, 17:30
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 1 тур
2 : 0
Завершен
Машук-КМВ
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Матчи команд
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Россия. PARI Первая лига, 18 тур
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- : -
21.11.2026
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0 : 0
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16.10.2026
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Машук-КМВ
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