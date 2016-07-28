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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Домжале - Вест Хэм
Домжале - Вест Хэм: обзор матча 28 июля 2016
Домжале
28.07.2016, четверг, 21:45
Лига Европы, 3 раунд
2 : 1
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Вест Хэм
18'
М. Нобл (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Домжале - Вест Хэм
18'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Нобл
11'
Желтая карточка
Х. Нордтвейт
Начало матча
Статистика матча Домжале - Вест Хэм
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Домжале
Словения. Первая Лига, 23 тур
Мура 05
0 : 0
21.02.2026
Домжале
Словения. Первая Лига, 22 тур
Домжале
0 : 0
15.02.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 21 тур
Радомлье
0 : 0
07.02.2026
Домжале
Словения. Первая Лига, 20 тур
Домжале
0 : 0
04.02.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 19 тур
Приморье
0 : 0
30.01.2026
Домжале
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Стадион:
Лондон
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4 ноября
В Англии игрок оформил уникальный дубль, забив оба гола с собственной половины поля
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