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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
ЦРФСО - Спартак К
ЦРФСО - Спартак К: обзор матча 20 июля 2016
ЦРФСО
20.07.2016, среда, 18:30
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 1 тур
1 : 3
Завершен
Спартак К
83'
Р. Быков
18'
В. Сорокин
43'
М. Сидоров
45'
М. Нестеров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦРФСО - Спартак К
Желтая карточка
А. Блынду
90'
+1
90'
Замена
М. Ширяев
️️️️
А. Мясников
87'
Замена
Д. Калабухов
️️️️
Л. Лацузбая
ГОЛ! 1:3!
Р. Быков
83'
82'
Замена
И. Гердт
️️️️
С. Дрягин
Желтая карточка
П. Васильев
78'
Желтая карточка
В. Емельяненко
72'
72'
Замена
Е. Худобко
️️️️
М. Сидоров
69'
Замена
А. Власов
️️️️
М. Нестеров
Замена
В. Мешковский
️️️️
А. Минченков
69'
Замена
А. Хабалов
️️️️
И. Федоров
61'
Замена
А. Рыченков
️️️️
И. Баннов
46'
Замена
Д. Захаров
️️️️
Д. Канурин
46'
Замена
А. Шепляков
️️️️
П. Дронов
46'
45'
ГОЛ! 0:3!
М. Нестеров
43'
ГОЛ! 0:2!
М. Сидоров
Желтая карточка
Н. Дубчак
27'
20'
Желтая карточка
М. Нестеров
18'
ГОЛ! 0:1!
В. Сорокин
16'
Желтая карточка
Л. Лацузбая
8'
Желтая карточка
М. Сидоров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦРФСО
1
Павел Дронов
ВР
3
Вячеслав Емельяненко
ЦЗ
5
Илья Баннов
ЦЗ
3
Павел Васильев
ЦЗ
98
Андрей Блынду
ЦЗ
88
Роман Быков
ЦП
15
Даниил Митин
ЦП
7
Никита Дубчак
АП
17
Илья Федоров
ЦФ
88
Денис Канурин
ЦФ
10
Александр Минченков
ЦФ
Спартак К
1
Азамат Шогенов
ВР
5
Александр Мясников
ЦЗ
14
Валерий Сорокин
ЦЗ
48
Виктор Коноплев
ЦЗ
14
Александр Недогода
ЦЗ
3
Михаил Соловей
ОП
8
Сергей Дрягин
ЦП
88
Леван Лацузбая
ЦП
81
Максим Сидоров
АП
7
Алексей Горюшкин
ПП
20
Максим Нестеров
ЦФ
Главный тренер
Александр Гущин
ЦРФСО
13
Александр Шепляков
ВР
2
Денис Захаров
ЦЗ
6
Никита Панькевич
ЦЗ
15
Максим Артемов
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
20
Андрей Рыченков
ЦФ
24
Василий Мешковский
ЦФ
Спартак К
23
Павел Сергеев
ВР
12
Максим Ширяев
ЦЗ
8
Евгений Худобко
ЦП
2
Илья Гердт
ЦП
17
Дмитрий Калабухов
АП
25
Алексей Власов
ЦФ
17
Кирилл Привалов
ЦФ
4-2-1-3
1
Дронов
3
Емельяненко
3
Васильев
98
Блынду
5
Баннов
88
Быков
15
Митин
7
Дубчак
10
Минченков
88
Канурин
17
Федоров
4-1-3-1-1
1
Шогенов
14
Сорокин
48
Коноплев
14
Недогода
5
Мясников
3
Соловей
7
Горюшкин
88
Лацузбая
8
Дрягин
81
Сидоров
20
Нестеров
17
Федоров
15
Хабалов
15
Хабалов
17
Федоров
5
Баннов
20
Рыченков
20
Рыченков
5
Баннов
10
Минченков
24
Мешковский
24
Мешковский
10
Минченков
88
Канурин
2
Захаров
2
Захаров
88
Канурин
1
Дронов
13
Шепляков
13
Шепляков
1
Дронов
20
Нестеров
25
Власов
25
Власов
20
Нестеров
81
Сидоров
8
Худобко
8
Худобко
81
Сидоров
8
Дрягин
2
Гердт
2
Гердт
8
Дрягин
88
Лацузбая
17
Калабухов
17
Калабухов
88
Лацузбая
5
Мясников
12
Ширяев
12
Ширяев
5
Мясников
Остались в запасе
ЦРФСО
Спартак К
6
Никита Панькевич
ЦЗ
15
Максим Артемов
ЦЗ
17
Кирилл Привалов
ЦФ
23
Павел Сергеев
ВР
Главный тренер
Александр Гущин
Остались в запасе
6
Никита Панькевич
ЦЗ
15
Максим Артемов
ЦЗ
Остались в запасе
17
Кирилл Привалов
ЦФ
23
Павел Сергеев
ВР
Главный тренер
Александр Гущин
Статистика матча ЦРФСО - Спартак К
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
ЦРФСО
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 17 тур
ЦРФСО
0 : 3
29.05.2019
Знамя Труда
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
ЦРФСО
0 : 3
26.05.2019
Казанка
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Торпедо Вл
3 : 0
20.05.2019
ЦРФСО
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
ЦРФСО
0 : 3
11.05.2019
Велес
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 22 тур
Текстильщик
3 : 0
03.05.2019
ЦРФСО
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Спартак К
2 : 3
03.11.2026
Волна
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Информация о матче
Главный судья:
Артем Любимов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
СГАФКСТ
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