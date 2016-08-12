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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Шахтер
Карпаты - Шахтер: обзор матча 12 августа 2016
Карпаты
12.08.2016, пятница, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 4 тур
2 : 3
Завершен
Шахтер
27'
Г. Бланко Лещук
37'
А. Чачуа
47'
Т. Степаненко
87'
Марлос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Шахтер
90'
Желтая карточка
Тайсон
87'
ГОЛ! 2:2!
Марлос
Желтая карточка
И. Худобяк
84'
84'
Замена
Дентиньо
️️️️
Т. Степаненко
83'
Желтая карточка
Т. Степаненко
66'
Замена
Эдуардо
️️️️
Е. Селезнев
Желтая карточка
Г. Бланко Лещук
64'
47'
ГОЛ! 2:1!
Т. Степаненко
ГОЛ! 2:0!
А. Чачуа
37'
Желтая карточка
А. Новотрясов
31'
ГОЛ! 1:0!
Г. Бланко Лещук
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
1
Роман Пидкивка
ВР
21
Владимир Костевич
ЛЗ
26
Артур Новотрясов
ЦЗ
16
Игорь Худобяк
ЦП
8
Амбросий Чачуа
АП
29
Густаво Бланко Лещук
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
7
Фред
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Карпаты
1
Олег Мозиль
ВР
3
Василий Кравец
ЛЗ
79
Андрей Маркович
ЦЗ
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
Шахтер
18
Иван Ордец
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
17
Максим Малышев
ОП
10
Марлос
ПВ
31
Дентиньо
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
2-1-1-1
1
Пидкивка
21
Костевич
26
Новотрясов
16
Худобяк
8
Чачуа
29
Бланко Лещук
3-1-1-2
30
Пятов
33
Срна
50
Кучер
31
Исмаили
27
Степаненко
7
Фред
11
Тайсон
11
Селезнев
27
Степаненко
31
Дентиньо
31
Дентиньо
27
Степаненко
11
Селезнев
9
Эдуардо
9
Эдуардо
11
Селезнев
Остались в запасе
Карпаты
Шахтер
3
Василий Кравец
ЛЗ
1
Олег Мозиль
ВР
79
Андрей Маркович
ЦЗ
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
Главный тренер
Владислав Лупашко
18
Иван Ордец
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
17
Максим Малышев
ОП
10
Марлос
ПВ
Главный тренер
Арда Туран
Остались в запасе
3
Василий Кравец
ЛЗ
1
Олег Мозиль
ВР
79
Андрей Маркович
ЦЗ
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
Остались в запасе
18
Иван Ордец
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
17
Максим Малышев
ОП
10
Марлос
ПВ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Главный тренер
Арда Туран
Статистика матча Карпаты - Шахтер
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Стадион:
Украина
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