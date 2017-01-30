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Материалы

Андерлехт - Стандард

29.01.2017, Воскресенье, 20:00 мск Брюссель, стадион Констант Ванден Сток Бельгия. Про-Лига, 24 тур Андерлехт - Стандард
Бельгия. Про-Лига (2016/2017)
9 тур
2 октября, воскресенье 19:00 Стандард 0:1 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2015/2016)
28 тур
28 февраля, воскресенье 20:00 Андерлехт 3:3 Стандард
15 тур
8 ноября, воскресенье 16:30 Стандард 1:0 Андерлехт
Бельгия. Плей-офф (2014/2015), группа A
8 тур
17 мая, воскресенье 19:00 Андерлехт 1:1 Стандард
2 тур
12 апреля, воскресенье 19:00 Стандард 3:1 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
23 тур
25 января, воскресенье 16:30 Стандард 2:0 Андерлехт
12 тур
26 октября, воскресенье 19:00 Андерлехт 0:2 Стандард
Бельгия. Плей-офф (2013/2014), группа A
6 тур
27 апреля, воскресенье 20:00 Андерлехт 2:1 Стандард
1 тур
30 марта, воскресенье 20:00 Стандард 1:0 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2013/2014)
20 тур
22 декабря, воскресенье 21:00 Стандард 1:1 Андерлехт
12 тур
27 октября, воскресенье 21:00 Андерлехт 1:1 Стандард
Бельгия. Плей-офф (2012/2013), группа A
7 тур
5 мая, воскресенье 16:30 Андерлехт 2:0 Стандард
2 тур
6 апреля, суббота 20:00 Стандард 0:0 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2012/2013)
25 тур
3 февраля, воскресенье 21:00 Андерлехт 2:2 Стандард
10 тур
7 октября, воскресенье 16:30 Стандард 2:1 Андерлехт
Бельгия. Плей-офф (2011/2012), группа A
Плей-офф, 10 тур
13 мая, воскресенье 16:30 Андерлехт 3:0 Стандард
Плей-офф, 2 тур
6 апреля, пятница 22:30 Стандард 0:0 Андерлехт
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
25 тур
12 февраля, воскресенье 17:30 Стандард 1:2 Андерлехт
10 тур
16 октября, воскресенье 20:00 Андерлехт 5:0 Стандард
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
Плей-офф I, 1 тур
3 апреля, воскресенье 20:00 Андерлехт 1:3 Стандард
23 тур
23 января, воскресенье 20:00 Андерлехт 2:0 Стандард
10 тур
2 октября, суббота 22:00 Стандард 5:1 Андерлехт
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
22 тур
17 января, воскресенье 16:30 Стандард 0:4 Андерлехт
5 тур
30 августа, воскресенье 22:30 Андерлехт 1:1 Стандард
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Андерлехт 30 18 7 5 67:30 +37 61
2. Брюгге 30 18 5 7 56:24 +32 59
3. Зюлте-Варегем 30 15 9 6 49:38 +11 54
4. Гент 30 14 8 8 45:29 +16 50
5. Остенде 30 14 8 8 52:37 +15 50
6. Шарлеруа 29 13 10 6 33:26 +7 49
7. Мехелен 30 14 6 10 41:36 +5 48
8. Генк 30 14 6 10 40:35 +5 48
9. Стандард 29 9 12 8 44:37 +7 39
10. Локерен 30 7 10 13 24:34 -10 31
11. Кортрейк 30 8 7 15 38:55 -17 31
12. Сент-Труйден 30 8 6 16 35:48 -13 30
13. Ваасланд-Беверен 30 7 9 14 28:43 -15 30
14. Эйпен 30 8 6 16 40:64 -24 30
15. Мускрон 30 7 3 20 29:53 -24 24
16. Вестерло 30 5 8 17 33:65 -32 23
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