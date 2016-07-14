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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Адмира - Кяпаз
Адмира - Кяпаз: обзор матча 14 июля 2016
Адмира
14.07.2016, четверг, 20:00
Лига Европы, 2 раунд
1 : 0
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Кяпаз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Адмира - Кяпаз
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Адмира
Австрия. Бундеслига, 32 тур
Хартберг
3 : 1
25.05.2019
Адмира
Австрия. Бундеслига, 31 тур
Адмира
3 : 2
18.05.2019
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 30 тур
Альтах
2 : 2
11.05.2019
Адмира
Австрия. Бундеслига, 29 тур
Адмира
3 : 4
04.05.2019
Рапид
Австрия. Бундеслига, 28 тур
Маттерсбург
1 : 1
27.04.2019
Адмира
Кяпаз
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
- : -
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Нефтчи
1 : 0
06.11.2026
Кяпаз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Кяпаз
1 : 0
01.11.2026
Имишли
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Шафа
1 : 2
24.10.2026
Кяпаз
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Кяпаз
1 : 1
18.10.2026
Зиря
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
Араз-Нахичевань
0 : 2
09.10.2026
Кяпаз
Информация о матче
Стадион:
Тренквальдер Арена
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Адмира
Кяпаз
Бердыев извинился после удаления за толчок судьи в матче Кубка Азербайджана
10 февраля
1
«Карабах» – «Кяпаз»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024
2024.08.09 17:59
Товарищеские матчи. ЦСКА сыграл вничью с австрийской «Адмирой», Чалов забил гол
2018.06.29 19:59
4
Товарищеский матч между «Локомотивом» и «Адмирой» отменен
2017.02.01 17:24
1
Селюк: «Ротенберг может продолжить карьеру в «Адмире Ваккер». У него статистика как у Месси»
2016.08.01 10:45
31
Товарищеские матчи. ЦСКА сыграл вничью с австрийской «Адмирой», Чалов забил гол
2018.06.29 19:59
4
Товарищеский матч между «Локомотивом» и «Адмирой» отменен
2017.02.01 17:24
1
Селюк: «Ротенберг может продолжить карьеру в «Адмире Ваккер». У него статистика как у Месси»
2016.08.01 10:45
31
Товарищеский матч. «Ростов» забил «Адмире» семь безответных голов
2016.07.10 20:00
6
Бердыев извинился после удаления за толчок судьи в матче Кубка Азербайджана
10 февраля
1
«Карабах» – «Кяпаз»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024
2024.08.09 17:59
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