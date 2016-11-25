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Ольборг - Рандерс

25.11.2016, Пятница, 20:00 мск Ольборг, стадион Энерги Норд Арена Дания. Суперлига, 18 тур Ольборг - Рандерс
Дания. Суперлига (2016/2017)
2 тур
24 июля, воскресенье 21:00 Рандерс 0:1 Ольборг
Дания. Суперлига (2015/2016)
26 тур
25 апреля, понедельник 20:00 Рандерс 0:0 Ольборг
16 тур
23 ноября, понедельник 21:00 Ольборг 3:2 Рандерс
7 тур
30 августа, воскресенье 14:30 Ольборг 0:2 Рандерс
Дания. Суперлига (2014/2015)
23 тур
6 апреля, понедельник 20:30 Рандерс 1:1 Ольборг
20 тур
8 марта, воскресенье 21:00 Ольборг 2:1 Рандерс
9 тур
26 сентября, пятница 20:30 Ольборг 0:0 Рандерс
Дания. Суперлига (2013/2014)
28 тур
20 апреля, воскресенье 19:00 Ольборг 1:2 Рандерс
15 тур
11 ноября, понедельник 22:00 Рандерс 1:4 Ольборг
9 тур
20 сентября, пятница 20:30 Рандерс 3:2 Ольборг
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
33 тур
20 мая, понедельник 19:00 Ольборг 2:2 Рандерс
18 тур
23 ноября, пятница 21:30 Рандерс 0:1 Ольборг
9 тур
16 сентября, воскресенье 19:00 Ольборг 4:0 Рандерс
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
26 тур
20 апреля, среда 22:00 Ольборг 4:1 Рандерс
14 тур
30 октября, суббота 19:00 Рандерс 0:0 Ольборг
9 тур
18 сентября, суббота 19:00 Рандерс 2:3 Ольборг
Чемпионат Дании (2009/2010)
31 тур
5 мая, среда 20:00 Рандерс 3:1 Ольборг
12 тур
18 октября, воскресенье 16:00 Ольборг 1:1 Рандерс
8 тур
14 сентября, понедельник 21:00 Рандерс 0:3 Ольборг
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 26 19 7 0 57:10 +47 64
2. Брондбю 26 15 7 4 52:23 +29 52
3. Люнгбю 26 11 6 9 25:23 +2 39
4. Сендерийск 26 10 9 7 30:32 -2 39
5. Мидтьюлланд 26 10 8 8 44:29 +15 38
6. Нордшелланд 26 9 8 9 41:41 0 35
7. Рандерс 26 9 6 11 26:32 -6 33
8. Ольборг 26 9 6 11 28:38 -10 33
9. Силькеборг 26 7 9 10 31:46 -15 30
10. Хорсенс 26 7 8 11 29:45 -16 29
11. Оденсе 26 7 7 12 26:32 -6 28
12. Орхус 26 6 7 13 33:40 -7 25
13. Виборг 26 6 7 13 29:40 -11 25
14. Эсбьерг 26 5 9 12 28:48 -20 24
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