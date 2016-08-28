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Ольборг - Орхус

28.08.2016, Воскресенье, 19:00 мск Ольборг, стадион Энерги Норд Арена Дания. Суперлига, 7 тур Ольборг - Орхус
Дания. Суперлига (2015/2016)
30 тур
17 мая, вторник 20:00 Орхус 2:0 Ольборг
22 тур
18 марта, пятница 20:00 Ольборг 2:2 Орхус
5 тур
15 августа, суббота 17:00 Орхус 2:3 Ольборг
Дания. Суперлига (2013/2014)
33 тур
18 мая, воскресенье 19:00 Ольборг 1:0 Орхус
21 тур
8 марта, суббота 20:00 Орхус 2:5 Ольборг
10 тур
29 сентября, воскресенье 19:00 Ольборг 0:0 Орхус
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
32 тур
16 мая, четверг 21:00 Орхус 3:0 Ольборг
19 тур
3 декабря, понедельник 22:00 Ольборг 0:3 Орхус
1 тур
13 июля, пятница 20:30 Орхус 1:1 Ольборг
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
26 тур
16 апреля, понедельник 21:00 Орхус 1:1 Ольборг
17 тур
27 ноября, воскресенье 21:00 Ольборг 0:2 Орхус
2 тур
24 июля, воскресенье 18:00 Ольборг 2:1 Орхус
Чемпионат Дании (2009/2010)
26 тур
10 апреля, суббота 19:00 Орхус 0:2 Ольборг
16 тур
23 ноября, понедельник 21:00 Ольборг 0:0 Орхус
1 тур
20 июля, понедельник 21:00 Орхус 1:0 Ольборг
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Копенгаген 26 19 7 0 57:10 +47 64
2. Брондбю 26 15 7 4 52:23 +29 52
3. Люнгбю 26 11 6 9 25:23 +2 39
4. Сендерийск 26 10 9 7 30:32 -2 39
5. Мидтьюлланд 26 10 8 8 44:29 +15 38
6. Нордшелланд 26 9 8 9 41:41 0 35
7. Рандерс 26 9 6 11 26:32 -6 33
8. Ольборг 26 9 6 11 28:38 -10 33
9. Силькеборг 26 7 9 10 31:46 -15 30
10. Хорсенс 26 7 8 11 29:45 -16 29
11. Оденсе 26 7 7 12 26:32 -6 28
12. Орхус 26 6 7 13 33:40 -7 25
13. Виборг 26 6 7 13 29:40 -11 25
14. Эсбьерг 26 5 9 12 28:48 -20 24
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