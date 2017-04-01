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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Утрехт - Виллем II
Утрехт - Виллем II: обзор матча 01 апреля 2017
Утрехт
01.04.2017, суббота, 21:45
Голландия. Эредивизие, 28 тур
2 : 0
Завершен
Виллем II
10'
С. Аллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Утрехт - Виллем II
Желтая карточка
С. Амрабат
80'
ГОЛ! 1:0!
С. Аллер
10'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
3
Рамон Лиувен
ЦЗ
24
Кевин Конбой
ЦЗ
20
Джованни Труп
ЦЗ
8
Яссин Аюб
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
14
Виллем Янссен
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Виллем II
31
Константинос Лампру
ВР
3
Дерик Чиманга
ЦЗ
4
Йорденс Петерс
ЦЗ
10
Эрик Фалкенбург
ЦП
19
Том Хайе
ЦП
Главный тренер
Юрген Штреппель
Утрехт
87
Роббин Рюйтер
ВР
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
12
Джефф Хардевельд
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
11
Андреас Людвиг
ЦП
10
Насер Баразит
ЦФ
Виллем II
32
Найджел Бертрамс
ВР
15
Дрис Вуйтенс
ЦЗ
28
Асума Абубакар
ЦФ
3-3-1-1
3
Лиувен
24
Конбой
20
Труп
8
Аюб
4
Амрабат
14
Янссен
52
Лабиад
22
Аллер
2-2
31
Лампру
3
Чиманга
4
Петерс
10
Фалкенбург
19
Хайе
Остались в запасе
Утрехт
Виллем II
87
Роббин Рюйтер
ВР
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
12
Джефф Хардевельд
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
11
Андреас Людвиг
ЦП
10
Насер Баразит
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
32
Найджел Бертрамс
ВР
15
Дрис Вуйтенс
ЦЗ
28
Асума Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Остались в запасе
87
Роббин Рюйтер
ВР
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
12
Джефф Хардевельд
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
11
Андреас Людвиг
ЦП
10
Насер Баразит
ЦФ
Остались в запасе
32
Найджел Бертрамс
ВР
15
Дрис Вуйтенс
ЦЗ
28
Асума Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Главный тренер
Юрген Штреппель
Статистика матча Утрехт - Виллем II
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
- : -
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Утрехт
3 : 1
11.10.2026
Виллем II
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
- : -
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Утрехт
3 : 1
11.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Галгенваард
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