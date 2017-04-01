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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Зволле - Экселсиор
Зволле - Экселсиор: обзор матча 01 апреля 2017
Зволле
01.04.2017, суббота, 19:30
Голландия. Эредивизие, 28 тур
1 : 1
Завершен
Экселсиор
34'
Л. Бруинс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зволле - Экселсиор
Замена
С. Нейланд
️️️️
Н. Брок-Мадсен
79'
34'
ГОЛ! 0:1!
Л. Бруинс
Желтая карточка
Н. Брок-Мадсен
31'
10'
Желтая карточка
Л. Бруинс
Начало матча
Статистика матча Зволле - Экселсиор
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
- : -
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Зволле
0 : 1
11.10.2026
Камбур
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
- : -
21.11.2026
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Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Экселсиор
1 : 5
11.10.2026
Гронинген
Информация о матче
Стадион:
MAC3ПАРК
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