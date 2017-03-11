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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Экселсиор - Херенвен
Экселсиор - Херенвен: обзор матча 11 марта 2017
Экселсиор
11.03.2017, суббота, 22:45
Голландия. Эредивизие, 26 тур
4 : 1
Завершен
Херенвен
15'
С. Элберс
42'
Ю. Маттей
90'
Н. Хасселбайнк
77'
Л. Слагвер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Экселсиор - Херенвен
ГОЛ! 3:1!
Н. Хасселбайнк
90'
Замена
Н. Хасселбайнк
️️️️
С. Элберс
78'
77'
ГОЛ! 2:1!
Л. Слагвер
56'
Замена
М. Торсбю
️️️️
М. Эдегор
52'
Замена
Х. Верман
️️️️
А. Зенели
ГОЛ! 2:0!
Ю. Маттей
42'
ГОЛ! 1:0!
С. Элберс
15'
Желтая карточка
Л. Бруинс
3'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Экселсиор - Херенвен
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
- : -
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Экселсиор
1 : 5
11.10.2026
Гронинген
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
- : -
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
ПСВ
2 : 0
09.10.2026
Херенвен
Информация о матче
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