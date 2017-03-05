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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Спарта - Фейеноорд
Спарта - Фейеноорд: обзор матча 05 марта 2017
Спарта
05.03.2017, воскресенье, 14:30
Голландия. Эредивизие, 25 тур
1 : 0
Завершен
Фейеноорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - Фейеноорд
88'
Желтая карточка
К. Эль-Ахмади
Замена
М. Пушич
️️️️
М. Погба
72'
68'
Замена
Д. Кейт
️️️️
С. Бергейс
63'
Желтая карточка
Р. Карсдорп
53'
Замена
Б. Басачикоглу
️️️️
Э. Элиа
28'
Замена
М. Нелом
️️️️
Т. Конголо
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Спарта - Фейеноорд
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 0
10.10.2026
Спарта
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
- : -
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Хет Кастеел
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