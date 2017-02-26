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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - Зволле
АЗ Алкмаар - Зволле: обзор матча 26 февраля 2017
АЗ Алкмаар
26.02.2017, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 24 тур
1 : 1
Завершен
Зволле
82'
Ф. Фрайдей
47'
Р. Томас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЗ Алкмаар - Зволле
Желтая карточка
Р. ван Эйден
90'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Фрайдей
82'
Желтая карточка
Д. Люккассен
75'
Замена
Ф. Фрайдей
️️️️
Г. Тил
71'
Замена
А. Джаханбакш
️️️️
И. Бель Хассани
56'
47'
ГОЛ! 0:1!
Р. Томас
33'
Желтая карточка
К. Эхизибуе
26'
Желтая карточка
Д. Холла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
23
Тим Крул
ВР
70
Ригесиано Хапс
ЛЗ
3
Ренс ван Эйден
ЦЗ
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
30
Стейн Вуйтенс
ЦП
23
Бен Ринстра
ЦП
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
20
Гус Тил
АП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Зволле
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
30
Райан Томас
ЦП
21
Данни Холла
ЦП
24
Уасим Боуи
ЦП
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
Главный тренер
Джонни Янсен
АЗ Алкмаар
1
Серхио Рочет
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
8
Йорис ван Овереем
ОП
20
Матс Сентьенс
ЦП
36
Дабни Соуза
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
22
Муамер Танкович
ЦФ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
Зволле
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
10
Стефан Нейланд
ЦП
29
Анасс Ачахбар
ЦФ
26
Эрвин Онженда
ЦФ
3-3-1-2
23
Крул
70
Хапс
32
Люккассен
3
ван Эйден
30
Вуйтенс
23
Ринстра
11
Бель Хассани
20
Тил
99
Гарсия
9
Вегхорст
1-3-1
3
Эхизибуе
30
Томас
21
Холла
24
Боуи
44
Брок-Мадсен
11
Бель Хассани
11
Джаханбакш
11
Джаханбакш
11
Бель Хассани
20
Тил
9
Фрайдей
9
Фрайдей
20
Тил
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Зволле
8
Йорис ван Овереем
ОП
1
Серхио Рочет
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
20
Матс Сентьенс
ЦП
36
Дабни Соуза
ЦП
22
Муамер Танкович
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
10
Стефан Нейланд
ЦП
29
Анасс Ачахбар
ЦФ
26
Эрвин Онженда
ЦФ
Главный тренер
Джонни Янсен
Остались в запасе
8
Йорис ван Овереем
ОП
1
Серхио Рочет
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
20
Матс Сентьенс
ЦП
36
Дабни Соуза
ЦП
22
Муамер Танкович
ЦФ
Остались в запасе
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
10
Стефан Нейланд
ЦП
29
Анасс Ачахбар
ЦФ
26
Эрвин Онженда
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Главный тренер
Джонни Янсен
Статистика матча АЗ Алкмаар - Зволле
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
- : -
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Зволле
0 : 1
11.10.2026
Камбур
Информация о матче
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