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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Херенвен - АЗ Алкмаар
Херенвен - АЗ Алкмаар: обзор матча 12 февраля 2017
Херенвен
12.02.2017, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 22 тур
1 : 2
Завершен
АЗ Алкмаар
79'
Р. Гоочаннеиджад
17'
М. Танкович
57'
И. Бель Хассани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Херенвен - АЗ Алкмаар
Вторая желтая
Д. Сент-Джуст
90'
90'
Замена
Д. Соуза
️️️️
М. Танкович
90'
Замена
Г. Тил
️️️️
А. Джаханбакш
Желтая карточка
Л. Бийкер
84'
83'
Желтая карточка
А. Джаханбакш
ГОЛ! 1:2!
Р. Гоочаннеиджад
79'
76'
Замена
Й. ван Овереем
️️️️
И. Бель Хассани
Замена
Х. Верман
️️️️
М. Эдегор
71'
57'
ГОЛ! 0:2!
И. Бель Хассани
Желтая карточка
Д. Сент-Джуст
53'
17'
ГОЛ! 0:1!
М. Танкович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херенвен
1
Эрвин Мюлдер
ВР
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
4
Джост ван Акен
ЦЗ
6
Стефано Марцо
ЦЗ
5
Лукас Бийкер
ЦЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
2
Мортен Торсбю
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Лусиано Слагвер
ЦФ
16
Реза Гоочаннеиджад
ЦФ
Главный тренер
Хенк Брюгге
АЗ Алкмаар
70
Ригесиано Хапс
ЛЗ
3
Ренс ван Эйден
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
20
Матс Сентьенс
ЦП
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
23
Бен Ринстра
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Херенвен
25
Виллем Хузинг
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
7
Юнес Намли
ЦП
9
Хенк Верман
ЦФ
АЗ Алкмаар
1
Серхио Рочет
ВР
14
Йоп ван дер Линден
ЦЗ
8
Йорис ван Овереем
ОП
36
Дабни Соуза
ЦП
20
Гус Тил
АП
99
Ливай Гарсия
ЦФ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
4-1-2-2
1
Мюлдер
6
Сент-Джуст
6
Марцо
5
Бийкер
4
ван Акен
2
Торсбю
9
Зенели
8
Эдегор
16
Гоочаннеиджад
7
Слагвер
3-3-1-2
4
Юханссон
3
ван Эйден
70
Хапс
20
Сентьенс
11
Бель Хассани
23
Ринстра
11
Джаханбакш
22
Танкович
9
Вегхорст
8
Эдегор
9
Верман
9
Верман
8
Эдегор
11
Бель Хассани
8
ван Овереем
8
ван Овереем
11
Бель Хассани
22
Танкович
36
Дабни Соуза
36
Дабни Соуза
22
Танкович
11
Джаханбакш
20
Тил
20
Тил
11
Джаханбакш
Остались в запасе
Херенвен
АЗ Алкмаар
25
Виллем Хузинг
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
7
Юнес Намли
ЦП
Главный тренер
Хенк Брюгге
1
Серхио Рочет
ВР
14
Йоп ван дер Линден
ЦЗ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Остались в запасе
25
Виллем Хузинг
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
7
Юнес Намли
ЦП
Остались в запасе
1
Серхио Рочет
ВР
14
Йоп ван дер Линден
ЦЗ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
Главный тренер
Хенк Брюгге
Главный тренер
Мартен Мартенс
Статистика матча Херенвен - АЗ Алкмаар
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
- : -
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
ПСВ
2 : 0
09.10.2026
Херенвен
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Стадион:
Абе Ленстра
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