Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Твенте - Фейеноорд
Твенте - Фейеноорд: обзор матча 05 февраля 2017
Твенте
05.02.2017, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 21 тур
0 : 2
Завершен
Фейеноорд
75'
Э. Боттегин
87'
Н. Йоргенсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Твенте - Фейеноорд
87'
ГОЛ! 0:2!
Н. Йоргенсен
76'
Замена
Б. Басачикоглу
️️️️
Э. Элиа
75'
ГОЛ! 0:1!
Э. Боттегин
62'
Замена
Й. Торнстра
️️️️
Д. Кейт
57'
Желтая карточка
Т. Конголо
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
22
Ник Марсман
ВР
28
Йерун ван дер Лели
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
2
Штефан Тескер
ЦЗ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Фейеноорд
25
Брэд Джонс
ВР
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
23
Стивен Бергейс
ЦП
6
Ян-Ари ван дер Хейден
ЦП
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
7
Дирк Кейт
ПП
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Твенте
16
Жоэль Дроммел
ВР
25
Пет Бийен
ЦЗ
24
Деян Трайковски
ЦЗ
7
Чинеду Эде
ЦП
23
Йелле ван дер Хейден
ЦП
38
Энис Буньяки
ЦФ
Фейеноорд
30
Пер Ханссон
ВР
4
Вессел Даммерс
ЦЗ
5
Лукас Вауденберг
ЦЗ
18
Микел Нелом
ЦЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
86
Симон Густафсон
ЦП
5
Марко Вейинович
ЦП
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
4
22
Марсман
28
ван дер Лели
2
Андерсен
2
Тескер
5
тер Авест
3-5-1-1
25
Джонс
2
Карсдорп
5
Конголо
31
Боттегин
7
Кейт
20
Эль-Ахмади
52
Вилена
11
Элиа
6
ван дер Хейден
23
Бергейс
14
Йоргенсен
7
Кейт
21
Торнстра
21
Торнстра
7
Кейт
11
Элиа
7
Басачикоглу
7
Басачикоглу
11
Элиа
Остались в запасе
Твенте
Фейеноорд
7
Чинеду Эде
ЦП
16
Жоэль Дроммел
ВР
25
Пет Бийен
ЦЗ
24
Деян Трайковски
ЦЗ
23
Йелле ван дер Хейден
ЦП
38
Энис Буньяки
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
4
Вессел Даммерс
ЦЗ
30
Пер Ханссон
ВР
5
Лукас Вауденберг
ЦЗ
18
Микел Нелом
ЦЗ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
86
Симон Густафсон
ЦП
5
Марко Вейинович
ЦП
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Остались в запасе
7
Чинеду Эде
ЦП
16
Жоэль Дроммел
ВР
25
Пет Бийен
ЦЗ
24
Деян Трайковски
ЦЗ
23
Йелле ван дер Хейден
ЦП
38
Энис Буньяки
ЦФ
Остались в запасе
4
Вессел Даммерс
ЦЗ
30
Пер Ханссон
ВР
5
Лукас Вауденберг
ЦЗ
18
Микел Нелом
ЦЗ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
86
Симон Густафсон
ЦП
5
Марко Вейинович
ЦП
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Статистика матча Твенте - Фейеноорд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
- : -
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига конференций, 2 тур
Линкольн
1 : 4
22.10.2026
Твенте
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
- : -
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Де Гролш Весте
Новости команд
Все
Твенте
Фейеноорд
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «Фейеноорда» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Твенте» – «Пафос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Твенте» и «Пафоса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Фейеноорд» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Твенте» – «Пафос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Твенте» и «Пафоса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Эредивизи: шансы «АЗ Алкмар» и «Твенте» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«Линкольн» – «Твенте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «Фейеноорда» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Фейеноорд» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
«Фейеноорд» – «Интер» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Лига чемпионов: шансы «Фейеноорда» и «Интера» на победу в матче 4 тура
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+