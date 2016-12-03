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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Экселсиор - АЗ Алкмаар
Экселсиор - АЗ Алкмаар: обзор матча 03 декабря 2016
Экселсиор
03.12.2016, суббота, 21:45
Голландия. Эредивизие, 15 тур
3 : 3
Завершен
АЗ Алкмаар
9'
С. Элберс
26'
Н. Хасселбайнк (П)
11'
Р. Мюрен
34'
М. Танкович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Экселсиор - АЗ Алкмаар
76'
Замена
Ф. Фрайдей
️️️️
В. Вегхорст
68'
Замена
Й. ван Овереем
️️️️
Р. Влаар
67'
Замена
А. Джаханбакш
️️️️
И. Бель Хассани
34'
ГОЛ! 2:2!
М. Танкович
Желтая карточка
К. Вермелен
29'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Н. Хасселбайнк
26'
25'
Желтая карточка
В. Вегхорст
11'
ГОЛ! 1:1!
Р. Мюрен
ГОЛ! 1:0!
С. Элберс
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Экселсиор
22
Том Муйтерс
ВР
28
Энрико Дрост
ЦЗ
5
Бас Куйперс
ЦЗ
2
Юрген Маттей
ЦЗ
27
Стэнли Элберс
ЦФ
15
Найджел Хасселбайнк
ЦФ
18
Кевин Вермелен
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
АЗ Алкмаар
1
Серхио Рочет
ВР
70
Ригесиано Хапс
ЛЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
23
Бен Ринстра
ЦП
30
Стейн Вуйтенс
ЦП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
21
Роберт Мюрен
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Экселсиор
1
Филип Курто
ВР
26
Майк Хэвкотт
ВР
23
Луиджи Бруинс
ЦП
АЗ Алкмаар
1
Ник Олий
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
8
Йорис ван Овереем
ОП
36
Дабни Соуза
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
29
Фернандо Льюис
ЦФ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
3-3
22
Муйтерс
28
Дрост
5
Куйперс
2
Маттей
18
Вермелен
15
Хасселбайнк
27
Элберс
3-4-3
1
Рочет
4
Юханссон
12
Влаар
70
Хапс
20
Сентьенс
23
Ринстра
30
Вуйтенс
11
Бель Хассани
21
Мюрен
22
Танкович
9
Вегхорст
12
Влаар
8
ван Овереем
8
ван Овереем
12
Влаар
11
Бель Хассани
11
Джаханбакш
11
Джаханбакш
11
Бель Хассани
9
Вегхорст
9
Фрайдей
9
Фрайдей
9
Вегхорст
Остались в запасе
Экселсиор
АЗ Алкмаар
1
Филип Курто
ВР
26
Майк Хэвкотт
ВР
23
Луиджи Бруинс
ЦП
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
1
Ник Олий
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
36
Дабни Соуза
ЦП
29
Фернандо Льюис
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Остались в запасе
1
Филип Курто
ВР
26
Майк Хэвкотт
ВР
23
Луиджи Бруинс
ЦП
Остались в запасе
1
Ник Олий
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
36
Дабни Соуза
ЦП
29
Фернандо Льюис
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Главный тренер
Мартен Мартенс
Статистика матча Экселсиор - АЗ Алкмаар
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
- : -
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Экселсиор
1 : 5
11.10.2026
Гронинген
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
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