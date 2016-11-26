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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - АДО Ден Хааг
ПСВ - АДО Ден Хааг: обзор матча 26 ноября 2016
ПСВ
26.11.2016, суббота, 21:45
Голландия. Эредивизие, 14 тур
3 : 1
Завершен
АДО Ден Хааг
12'
Г. Перейро (П)
50'
Л. де Йонг
55'
Л. де Йонг
57'
Т. Бегелсдейк (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - АДО Ден Хааг
Замена
Р. Лундквист
️️️️
Б. Рамселар
86'
74'
Замена
Л. Маренго
️️️️
Э. Эвел
Замена
Л. Нарсинг
️️️️
С. Де Йонг
67'
Желтая карточка
Й. Зут
57'
57'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Т. Бегелсдейк
ГОЛ! 3:0!
Л. де Йонг
55'
ГОЛ! 2:0!
Л. де Йонг
50'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Перейро
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
41
Йерун Зут
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
6
Сим Де Йонг
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
26
Гастон Перейро
ЦП
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
АДО Ден Хааг
13
Эрнестас Шеткус
ВР
25
Том Бегелсдейк
ЦЗ
5
Вилфрид Канон
ЦЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
8
Эктор Эвел
АП
9
Майк Хавенаар
ЦФ
20
Рубен Схакен
РФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
ПСВ
22
Ремко Пасвер
ВР
17
Хидде Юрьюс
ВР
7
Симон Поульсен
ЦЗ
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
АДО Ден Хааг
22
Роберт Звинкелс
ВР
17
Дэнни Баккер
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
11
Лудцинио Маренго
ЦФ
3-2-4-1
41
Зут
5
Швааб
15
Морено
77
Изима-Мирен
47
Зинченко
4
Ариас
6
Де Йонг
23
Рамселар
26
Перейро
24
Проппер
26
де Йонг
3-1-2
13
Шеткус
25
Бегелсдейк
5
Канон
24
Эбуехи
8
Эвел
20
Схакен
9
Хавенаар
23
Рамселар
10
Лундквист
10
Лундквист
23
Рамселар
6
Де Йонг
7
Нарсинг
7
Нарсинг
6
Де Йонг
8
Эвел
11
Маренго
11
Маренго
8
Эвел
Остались в запасе
ПСВ
АДО Ден Хааг
22
Ремко Пасвер
ВР
17
Хидде Юрьюс
ВР
7
Симон Поульсен
ЦЗ
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
8
Флориан Джозефзун
ПВ
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
23
Шеральдо Бекер
ПВ
22
Роберт Звинкелс
ВР
17
Дэнни Баккер
ЦП
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Остались в запасе
22
Ремко Пасвер
ВР
17
Хидде Юрьюс
ВР
7
Симон Поульсен
ЦЗ
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
8
Флориан Джозефзун
ПВ
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
Остались в запасе
23
Шеральдо Бекер
ПВ
22
Роберт Звинкелс
ВР
17
Дэнни Баккер
ЦП
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Статистика матча ПСВ - АДО Ден Хааг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
АДО Ден Хааг
2 : 1
17.10.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Телстар
2 : 2
11.10.2026
АДО Ден Хааг
Информация о матче
Стадион:
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