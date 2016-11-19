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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Экселсиор - Спарта
Экселсиор - Спарта: обзор матча 19 ноября 2016
Экселсиор
19.11.2016, суббота, 22:45
Голландия. Эредивизие, 13 тур
3 : 2
Завершен
Спарта
26'
С. Элберс
65'
Н. Хасселбайнк (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Экселсиор - Спарта
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Н. Хасселбайнк
65'
Желтая карточка
С. Элберс
60'
ГОЛ! 1:0!
С. Элберс
26'
Начало матча
Статистика матча Экселсиор - Спарта
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
- : -
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Экселсиор
1 : 5
11.10.2026
Гронинген
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 0
10.10.2026
Спарта
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Эредивизи Нидерланды: шансы «Эксельсиора» и «Гоу Эхед Иглс» на победу в матче 12 тура
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