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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Виллем II - ПСВ
Виллем II - ПСВ: обзор матча 19 ноября 2016
Виллем II
19.11.2016, суббота, 21:45
Голландия. Эредивизие, 13 тур
0 : 0
Завершен
ПСВ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виллем II - ПСВ
79'
Замена
Д. Проппер
️️️️
А. Зинченко
Замена
Б. Андраде
️️️️
Т. Хайе
76'
67'
Замена
С. Бергвейн
️️️️
Л. Нарсинг
59'
Желтая карточка
Й. Виллемс
56'
Замена
Й. Виллемс
️️️️
Д. Бренет
Замена
Э. Фалкенбург
️️️️
Д. Чиманга
45'
34'
Желтая карточка
С. Ариас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виллем II
31
Константинос Лампру
ВР
3
Фрик Хееркенс
ЦЗ
4
Йорденс Петерс
ЦЗ
3
Дерик Чиманга
ЦЗ
14
Фунсо Ожо
ЦП
19
Том Хайе
ЦП
Главный тренер
Юрген Штреппель
ПСВ
41
Йерун Зут
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
26
Гастон Перейро
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Виллем II
32
Найджел Бертрамс
ВР
15
Дрис Вуйтенс
ЦЗ
10
Эрик Фалкенбург
ЦП
11
Бруно Андраде
ЦФ
28
Асума Абубакар
ЦФ
22
Бартоломью Огбече
ЦФ
ПСВ
17
Хидде Юрьюс
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
24
Дэйви Проппер
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
3-2
31
Лампру
3
Хееркенс
4
Петерс
3
Чиманга
14
Ожо
19
Хайе
3-2-2-2
41
Зут
15
Морено
77
Изима-Мирен
5
Швааб
30
Бренет
47
Зинченко
26
Перейро
23
Рамселар
26
де Йонг
7
Нарсинг
19
Хайе
11
Андраде
11
Андраде
19
Хайе
3
Чиманга
10
Фалкенбург
10
Фалкенбург
3
Чиманга
30
Бренет
15
Виллемс
15
Виллемс
30
Бренет
47
Зинченко
24
Проппер
24
Проппер
47
Зинченко
7
Нарсинг
34
Бергвейн
34
Бергвейн
7
Нарсинг
Остались в запасе
Виллем II
ПСВ
32
Найджел Бертрамс
ВР
15
Дрис Вуйтенс
ЦЗ
28
Асума Абубакар
ЦФ
22
Бартоломью Огбече
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
17
Хидде Юрьюс
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
6
Сим Де Йонг
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
32
Найджел Бертрамс
ВР
15
Дрис Вуйтенс
ЦЗ
28
Асума Абубакар
ЦФ
22
Бартоломью Огбече
ЦФ
Остались в запасе
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
17
Хидде Юрьюс
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
6
Сим Де Йонг
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Виллем II - ПСВ
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
- : -
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Утрехт
3 : 1
11.10.2026
Виллем II
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
Виллем ll
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