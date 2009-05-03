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АПЛ 2026/2027
Сандерленд - Эвертон
Сандерленд - Эвертон: обзор матча 03 мая 2009
Сандерленд
03.05.2009, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-лига, 35 тур
0 : 2
Завершен
Эвертон
48'
С. Пиенаар
72'
М. Феллайни
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Эвертон
Желтая карточка
Ф. Бардсли
+1
Замена
С. Кастильо
️️️️
Д. Гослинг
Желтая карточка
Л. Саа
Замена
К. Эдвардс
️️️️
С. Мальбранк
Замена
Л. Саа
️️️️
Жо
Желтая карточка
Т. Кэхилл
Желтая карточка
С. Пиенаар
Замена
Д. Родуэлл
️️️️
Л. Якобсен
ГОЛ! 0:2!
М. Феллайни
Пас отдал
С. Пиенаар
Замена
Д. Хили
️️️️
Д. Сиссе
ГОЛ! 0:1!
С. Пиенаар
Пас отдал
Жо
Желтая карточка
Г. Лидбиттер
Желтая карточка
К. Дэвенпорт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
13
Мартон Фулоп
ВР
4
Дэнни Коллинс
ЛЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
0
Калум Дэвенпорт
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
15
Киран Ричардсон
ЛП
7
Грант Лидбиттер
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Рики Сбраджиа
Эвертон
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
32
Дэн Гослинг
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
18
Фил Невилл
ЦП
21
Жо
ЦФ
17
Тим Кэхилл
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Сандерленд
25
Ник Колган
ВР
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
7
Карлос Эдвардс
ЦП
10
Теему Тайнио
ЦП
15
Дэвид Хили
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Эвертон
13
Карло Нэш
ВР
38
Джеймс Уэллс
ЦП
7
Сегундо Кастильо
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
28
Луи Саа
ЦФ
9
Джеймс Воган
ЦФ
4-4-2
13
Фулоп
4
Коллинс
35
Фердинанд
0
Дэвенпорт
27
Бардсли
15
Ричардсон
7
Лидбиттер
4
Уайтхэд
10
Мальбранк
12
Сиссе
9
Джонс
3-2-4-2
2
Хибберт
15
Лескотт
2
Йобо
2
Якобсен
3
Бэйнс
32
Гослинг
25
Феллайни
18
Невилл
20
Пиенаар
17
Кэхилл
21
Жо
12
Сиссе
15
Хили
15
Хили
12
Сиссе
10
Мальбранк
7
Эдвардс
7
Эдвардс
10
Мальбранк
32
Гослинг
7
Кастильо
7
Кастильо
32
Гослинг
2
Якобсен
6
Родуэлл
6
Родуэлл
2
Якобсен
21
Жо
28
Саа
28
Саа
21
Жо
Остались в запасе
Сандерленд
Эвертон
25
Ник Колган
ВР
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
10
Теему Тайнио
ЦП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Рики Сбраджиа
38
Джеймс Уэллс
ЦП
13
Карло Нэш
ВР
9
Джеймс Воган
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
25
Ник Колган
ВР
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
10
Теему Тайнио
ЦП
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Остались в запасе
38
Джеймс Уэллс
ЦП
13
Карло Нэш
ВР
9
Джеймс Воган
ЦФ
Главный тренер
Рики Сбраджиа
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Сандерленд - Эвертон
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 18:55 (прямая)
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