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Зенит - Базель

13.07.2016, Среда, 20:00 мск Трансляция: Наш футбол Товарищеские матчи Зенит - Базель
Лига Европы (2012/2013)
Квалификация, 1/8 финала
ответный матч		 14 марта, четверг 21:00 Зенит 1:0 Базель
Лига Европы (2012/2013)
Квалификация, 1/8 финала
первый матч		 8 марта, пятница 00:05 Базель 2:0 Зенит
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    Рейтинг: +1708

    Benifacto 14 июля 2016, 00:34

    кержаков 90

    0
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    Рейтинг: +112

    Apocalypse 13 июля 2016, 20:27

    Базель вторым составом играет что ли?

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    Рейтинг: +112

    Apocalypse 13 июля 2016, 18:00

    П2 ТБ

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    Рейтинг: +5

    LIZA2016 13 июля 2016, 14:37

    50%50

    0
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    Рейтинг: +2

    ZetWar 13 июля 2016, 13:36

    1-2

    1
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