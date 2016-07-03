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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Спартак - Рудар
Спартак - Рудар: обзор матча 03 июля 2016
Спартак
03.07.2016, воскресенье, 18:00
Товарищеские матчи
2 : 1
Завершен
Рудар
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Спартак - Рудар
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Рудар
Лига Европы, 2 раунд
ФКСБ
4 : 0
02.08.2018
Рудар
Лига Европы, 2 раунд
Рудар
0 : 2
26.07.2018
ФКСБ
Лига Европы, 1 раунд
Тре Фиори
0 : 3
19.07.2018
Рудар
Товарищеские матчи
Спартак
3 : 1
16.07.2018
Рудар
Лига Европы, 1 раунд
Рудар
7 : 0
12.07.2018
Тре Фиори
Информация о матче
Стадион:
Лукойл Арена
Новости команд
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Спартак
Рудар
Названа дата окончания дисквалификации Заболотного
21:35
Махмудов объяснил, почему не заиграл в «Спартаке»
18:27
2
Слишкович назвал 4 игроков «Спартака», готовых играть в топ-5 лиг
18:00
1
Назначения комментаторов на 15-й тур РПЛ
17:45
Мостовой назвал незаслуженным хейт в адрес вратаря «Спартака»
16:09
1
Названа дата окончания дисквалификации Заболотного
21:35
Махмудов объяснил, почему не заиграл в «Спартаке»
18:27
2
Слишкович назвал 4 игроков «Спартака», готовых играть в топ-5 лиг
18:00
1
Назначения комментаторов на 15-й тур РПЛ
17:45
Мостовой назвал незаслуженным хейт в адрес вратаря «Спартака»
16:09
1
Товарищеский матч. «Спартак» обыграл «Рудар» благодаря голам Промеса и Ханни
2018.07.16 20:48
9
На сборе в Австрии «Спартак» сыграет с «Риекой», «Рударом» и «Трабзонспором»
2018.06.27 15:18
4
ЦСКА купил 19-летнего полузащитника словенского «Рудара»
2018.06.22 19:00
31
Пашинин: «Впечатления от матча с «Рударом» неоднозначные»
2017.06.23 11:05
Товарищеский матч. «Локомотив» упустил победу над словенским «Рударом» в концовке матча
2017.06.22 21:06
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