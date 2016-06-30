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ЦСКА - Строгино

30.06.2016, Четверг, 12:00 мск Товарищеские матчи ЦСКА - Строгино
Товарищеские матчи 2013

13 августа, вторник 13:00 ЦСКА 1:0 Строгино
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    Рейтинг: +61

    Kaisla 30 июня 2016, 18:32

    строгино сила!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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    Рейтинг: +628

    chempion_cska 27 июня 2016, 16:29

    Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

    0:2, ЦСКА! Вперед ЦСКА!

    -8
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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 > chempion_cska 30 июня 2016, 12:42

    Тогда уж 2:0!

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