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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Тоттенхэм
Лестер - Тоттенхэм: обзор матча 18 мая 2017
Лестер
18.05.2017, четверг, 21:45
Англия. Премьер-лига, 34 тур
1 : 6
Завершен
Тоттенхэм
59'
Б. Чилвел
25'
Г. Кейн
36'
Х. Сон
63'
Г. Кейн
71'
Х. Сон
89'
Г. Кейн
90+2'
Г. Кейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Тоттенхэм
90'
+2
ГОЛ! 1:6!
Г. Кейн
Пас отдал
Б. Дэвис
90'
Замена
Д. Н'Куду
️️️️
М. Сиссоко
89'
ГОЛ! 1:5!
Г. Кейн
Пас отдал
Ф. Лесняк
86'
Замена
Ф. Лесняк
️️️️
М. Дембеле
Желтая карточка
Д. Симпсон
80'
Замена
А. Муса
️️️️
Д. Варди
79'
78'
Замена
В. Янссен
️️️️
Х. Сон
Желтая карточка
Д. Грей
75'
Замена
Д. Грей
️️️️
Й. Беналуан
75'
71'
ГОЛ! 1:4!
Х. Сон
Пас отдал
Г. Кейн
65'
Желтая карточка
М. Сиссоко
Желтая карточка
М. Олбрайтон
65'
63'
ГОЛ! 1:3!
Г. Кейн
ГОЛ! 1:2!
Б. Чилвел
59'
Замена
И. Слимани
️️️️
С. Оказаки
45'
36'
ГОЛ! 0:2!
Х. Сон
Пас отдал
Д. Алли
25'
ГОЛ! 0:1!
Г. Кейн
Пас отдал
Х. Сон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
4
Онини Ндиди
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
26
Рияд Марез
ПВ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Крейг Шекспир
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
4
Бен Дэвис
ЛП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
8
Деле Алли
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Лестер
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
27
Марцин Василевски
ЦЗ
5
Эллиотт Мур
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
67
Бартош Капустка
АП
7
Ахмед Муса
ПВ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
8
Филип Лесняк
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
43
Сэмуел Шашуа
ЦФ
14
Венсан Янссен
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Шмейхель
33
Чилвел
12
Амарти
29
Беналуан
28
Фукс
2
Симпсон
4
Ндиди
11
Олбрайтон
26
Марез
9
Варди
30
Оказаки
3-4-2-1
1
Льорис
15
Дайер
14
Вертонген
23
Алдервейрелд
17
Сиссоко
2
Ваньяма
8
Дембеле
4
Дэвис
8
Алли
7
Сон
9
Кейн
29
Беналуан
10
Грей
10
Грей
29
Беналуан
9
Варди
7
Муса
7
Муса
9
Варди
30
Оказаки
19
Слимани
19
Слимани
30
Оказаки
8
Дембеле
8
Лесняк
8
Лесняк
8
Дембеле
17
Сиссоко
14
Н'Куду
14
Н'Куду
17
Сиссоко
7
Сон
14
Янссен
14
Янссен
7
Сон
Остались в запасе
Лестер
Тоттенхэм
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
27
Марцин Василевски
ЦЗ
5
Эллиотт Мур
ЦЗ
67
Бартош Капустка
АП
Главный тренер
Крейг Шекспир
43
Сэмуел Шашуа
ЦФ
13
Михел Ворм
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
24
Кристиан Эриксен
АП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
27
Марцин Василевски
ЦЗ
5
Эллиотт Мур
ЦЗ
67
Бартош Капустка
АП
Остались в запасе
43
Сэмуел Шашуа
ЦФ
13
Михел Ворм
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
24
Кристиан Эриксен
АП
Главный тренер
Крейг Шекспир
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Лестер - Тоттенхэм
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Кинг Пауэр
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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