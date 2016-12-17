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Судьи
Главный судья:
Франк Шнедер (Марсель)

Монпелье - Бордо

17.12.2016, Суббота, 22:00 мск Монпелье, стадион Стад де ля Моссон Франция. Лига 1, 18 тур Монпелье - Бордо
Франция. Лига 1 (2015/2016)
20 тур
9 января, суббота 22:00 Монпелье 0:1 Бордо
10 тур
18 октября, воскресенье 18:00 Бордо 0:0 Монпелье
Франция. Лига 1 (2014/2015)
38 тур
23 мая, суббота 22:00 Бордо 2:1 Монпелье
1 тур
9 августа, суббота 23:00 Монпелье 0:1 Бордо
Франция. Лига 1 (2013/2014)
29 тур
16 марта, воскресенье 17:00 Монпелье 1:1 Бордо
11 тур
27 октября, воскресенье 17:00 Бордо 2:0 Монпелье
Франция. Лига 1 (2012/2013)
32 тур
13 апреля, суббота 22:00 Бордо 4:2 Монпелье
14 тур
25 ноября, воскресенье 17:00 Монпелье 1:0 Бордо
Франция. Кубок лиги (2012/2013)
1/8 финала
31 октября, среда 21:45 Монпелье 1:0 Бордо
Франция. Лига 1 (2011/2012)
25 тур
25 февраля, суббота 22:00 Монпелье 1:0 Бордо
9 тур
1 октября, суббота 23:00 Бордо 2:2 Монпелье
Франция. Лига 1 (2010/2011)
38 тур
29 мая, воскресенье 23:00 Бордо 2:0 Монпелье
1 тур
8 августа, воскресенье 23:00 Монпелье 1:0 Бордо
Франция. Лига 1 (2009/2010)
27 тур
7 марта, воскресенье 23:00 Бордо 1:1 Монпелье
11 тур
16 декабря, среда 21:00 Монпелье 0:1 Бордо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Монако 38 30 5 3 107:31 +76 95
2. ПСЖ 38 27 6 5 83:27 +56 87
3. Ницца 38 22 12 4 63:36 +27 78
4. Лион 37 20 4 13 77:48 +29 64
5. Марсель 38 17 11 10 57:41 +16 62
6. Бордо 38 15 14 9 53:43 +10 59
7. Нант 38 14 9 15 40:54 -14 51
8. Сент-Этьен 38 12 14 12 41:42 -1 50
9. Ренн 38 12 14 12 36:42 -6 50
10. Генгам 38 14 8 16 46:53 -7 50
11. Лилль 38 13 7 18 40:47 -7 46
12. Анжер 38 13 7 18 40:49 -9 46
13. Тулуза 38 10 14 14 37:41 -4 44
14. Метц 38 11 10 17 39:72 -33 43
15. Монпелье 38 10 9 19 48:66 -18 39
16. Дижон 38 8 13 17 46:58 -12 37
17. Кан 38 10 7 21 36:65 -29 37
18. Лорьян 38 10 6 22 44:70 -26 36
19. Нанси 38 9 8 21 29:52 -23 35
20. Бастия 37 8 10 19 29:54 -25 34
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