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Судьи
Главный судья:
Фреди Фотрель (Авранш)
Материалы

Ренн - Тулуза

25.11.2016, Пятница, 22:45 мск Ренн, стадион Роазон Парк Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 Франция. Лига 1, 14 тур Ренн - Тулуза
Франция. Лига 1 (2015/2016)
28 тур
27 февраля, суббота 22:00 Тулуза 1:2 Ренн
4 тур
29 августа, суббота 21:00 Ренн 3:1 Тулуза
Франция. Кубок лиги (2015/2016)
1/8 финала
15 декабря, вторник 23:00 Ренн 1:3 Тулуза
Франция. Лига 1 (2014/2015)
25 тур
14 февраля, суббота 22:00 Тулуза 2:1 Ренн
7 тур
23 сентября, вторник 23:00 Ренн 0:3 Тулуза
Франция. Лига 1 (2013/2014)
29 тур
15 марта, суббота 23:00 Ренн 2:3 Тулуза
11 тур
26 октября, суббота 22:00 Тулуза 0:5 Ренн
Франция. Лига 1 (2012/2013)
24 тур
10 февраля, воскресенье 20:00 Ренн 2:0 Тулуза
6 тур
22 сентября, суббота 22:00 Тулуза 2:2 Ренн
Франция. Лига 1 (2011/2012)
28 тур
18 марта, воскресенье 20:00 Ренн 0:1 Тулуза
12 тур
30 октября, воскресенье 20:00 Тулуза 1:0 Ренн
Франция. Лига 1 (2010/2011)
24 тур
20 февраля, воскресенье 23:00 Тулуза 1:2 Ренн
8 тур
3 октября, воскресенье 23:00 Ренн 3:1 Тулуза
Франция. Лига 1 (2009/2010)
29 тур
20 марта, суббота 21:00 Ренн 4:1 Тулуза
13 тур
8 ноября, воскресенье 19:00 Тулуза 3:2 Ренн
Франция. Лига 1 (2008/2009)
22 тур
31 января, суббота 23:00 Ренн 0:0 Тулуза
4 тур
31 августа, воскресенье 19:00 Тулуза 0:0 Ренн
Франция. Лига 1 (2007/2008)
37 тур
10 мая, суббота 22:45 Ренн 2:1 Тулуза
19 тур
23 декабря, воскресенье 20:00 Тулуза 0:0 Ренн
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Монако 38 30 5 3 107:31 +76 95
2. ПСЖ 38 27 6 5 83:27 +56 87
3. Ницца 38 22 12 4 63:36 +27 78
4. Лион 37 20 4 13 77:48 +29 64
5. Марсель 38 17 11 10 57:41 +16 62
6. Бордо 38 15 14 9 53:43 +10 59
7. Нант 38 14 9 15 40:54 -14 51
8. Сент-Этьен 38 12 14 12 41:42 -1 50
9. Ренн 38 12 14 12 36:42 -6 50
10. Генгам 38 14 8 16 46:53 -7 50
11. Лилль 38 13 7 18 40:47 -7 46
12. Анжер 38 13 7 18 40:49 -9 46
13. Тулуза 38 10 14 14 37:41 -4 44
14. Метц 38 11 10 17 39:72 -33 43
15. Монпелье 38 10 9 19 48:66 -18 39
16. Дижон 38 8 13 17 46:58 -12 37
17. Кан 38 10 7 21 36:65 -29 37
18. Лорьян 38 10 6 22 44:70 -26 36
19. Нанси 38 9 8 21 29:52 -23 35
20. Бастия 37 8 10 19 29:54 -25 34
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