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Судьи
Главный судья:
Николя Ренвиль (Ним)
Материалы

Марсель - Бордо

30.10.2016, Воскресенье, 22:45 мск Марсель, стадион Велодром Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 Франция. Лига 1, 11 тур Марсель - Бордо
Франция. Лига 1 (2015/2016)
33 тур
10 апреля, воскресенье 22:00 Марсель 0:0 Бордо
19 тур
20 декабря, воскресенье 23:00 Бордо 1:1 Марсель
Франция. Лига 1 (2014/2015)
32 тур
12 апреля, воскресенье 22:00 Бордо 1:0 Марсель
14 тур
23 ноября, воскресенье 23:00 Марсель 3:1 Бордо
Франция. Лига 1 (2013/2014)
37 тур
10 мая, суббота 23:00 Бордо 1:1 Марсель
19 тур
22 декабря, воскресенье 17:00 Марсель 2:2 Бордо
Франция. Лига 1 (2012/2013)
31 тур
5 апреля, пятница 22:30 Марсель 1:0 Бордо
13 тур
18 ноября, воскресенье 23:59 Бордо 1:0 Марсель
Франция. Лига 1 (2011/2012)
33 тур
21 апреля, суббота 23:00 Бордо 2:1 Марсель
17 тур
10 декабря, суббота 23:59 Марсель 0:0 Бордо
Франция. Лига 1 (2010/2011)
20 тур
16 января, воскресенье 23:00 Марсель 2:1 Бордо
4 тур
29 августа, воскресенье 23:00 Бордо 1:1 Марсель
Кубок Французской Лиги (2009/2010)
Финал,
27 марта, суббота 22:50 Марсель 3:1 Бордо
Франция. Лига 1 (2009/2010)
20 тур
17 января, воскресенье 23:00 Бордо 1:1 Марсель
4 тур
30 августа, воскресенье 23:00 Марсель 0:0 Бордо
Франция. Лига 1 (2008/2009)
23 тур
8 февраля, воскресенье 23:00 Марсель 1:0 Бордо
5 тур
13 сентября, суббота 23:00 Бордо 1:1 Марсель
Франция. Лига 1 (2007/2008)
36 тур
4 мая, воскресенье 22:55 Марсель 1:2 Бордо
18 тур
16 декабря, воскресенье 22:55 Бордо 2:2 Марсель
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Монако 38 30 5 3 107:31 +76 95
2. ПСЖ 38 27 6 5 83:27 +56 87
3. Ницца 38 22 12 4 63:36 +27 78
4. Лион 37 20 4 13 77:48 +29 64
5. Марсель 38 17 11 10 57:41 +16 62
6. Бордо 38 15 14 9 53:43 +10 59
7. Нант 38 14 9 15 40:54 -14 51
8. Сент-Этьен 38 12 14 12 41:42 -1 50
9. Ренн 38 12 14 12 36:42 -6 50
10. Генгам 38 14 8 16 46:53 -7 50
11. Лилль 38 13 7 18 40:47 -7 46
12. Анжер 38 13 7 18 40:49 -9 46
13. Тулуза 38 10 14 14 37:41 -4 44
14. Метц 38 11 10 17 39:72 -33 43
15. Монпелье 38 10 9 19 48:66 -18 39
16. Дижон 38 8 13 17 46:58 -12 37
17. Кан 38 10 7 21 36:65 -29 37
18. Лорьян 38 10 6 22 44:70 -26 36
19. Нанси 38 9 8 21 29:52 -23 35
20. Бастия 37 8 10 19 29:54 -25 34
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