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Судьи
Главный судья:
Лионель Жаффредо (Ванн)
Материалы

Бордо - Сент-Этьен

13.08.2016, Суббота, 18:00 мск Бордо, стадион Шабан Дельма Франция. Лига 1, 1 тур Бордо - Сент-Этьен
Франция. Лига 1 (2015/2016)
25 тур
7 февраля, воскресенье 19:00 Бордо 1:4 Сент-Этьен
2 тур
15 августа, суббота 18:00 Сент-Этьен 1:1 Бордо
Франция. Лига 1 (2014/2015)
25 тур
15 февраля, воскресенье 16:00 Бордо 1:0 Сент-Этьен
7 тур
25 сентября, четверг 23:00 Сент-Этьен 1:1 Бордо
Франция. Лига 1 (2013/2014)
22 тур
26 января, воскресенье 20:00 Бордо 2:0 Сент-Этьен
4 тур
1 сентября, воскресенье 16:00 Сент-Этьен 2:1 Бордо
Франция. Лига 1 (2012/2013)
35 тур
3 мая, пятница 22:30 Сент-Этьен 0:0 Бордо
17 тур
13 декабря, четверг 23:59 Бордо 0:0 Сент-Этьен
Франция. Лига 1 (2011/2012)
38 тур
20 мая, воскресенье 23:00 Сент-Этьен 2:3 Бордо
1 тур
7 августа, воскресенье 23:00 Бордо 1:2 Сент-Этьен
Франция. Лига 1 (2010/2011)
32 тур
24 апреля, воскресенье 19:00 Бордо 2:0 Сент-Этьен
16 тур
5 декабря, воскресенье 23:00 Сент-Этьен 2:2 Бордо
Франция. Кубок лиги (2010/2011)
1/8 финала
26 октября, вторник 22:45 Сент-Этьен 1:0 Бордо
1/8 финала
26 октября, вторник 22:45 Сент-Этьен 1:0 Бордо
Франция. Лига 1 (2009/2010)
24 тур
14 февраля, воскресенье 23:00 Бордо 3:1 Сент-Этьен
8 тур
3 октября, суббота 21:00 Сент-Этьен 3:1 Бордо
Франция. Лига 1 (2008/2009)
25 тур
22 февраля, воскресенье 19:00 Сент-Этьен 1:1 Бордо
7 тур
28 сентября, воскресенье 23:00 Бордо 1:1 Сент-Этьен
Франция. Кубок (2008/2009)
1/32 финала
3 января, суббота 23:00 Бордо 0:1 Сент-Этьен
Франция. Лига 1 (2007/2008)
22 тур
24 января, четверг 22:55 Бордо 1:0 Сент-Этьен
4 тур
18 августа, суббота 22:00 Сент-Этьен 0:0 Бордо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Монако 38 30 5 3 107:31 +76 95
2. ПСЖ 38 27 6 5 83:27 +56 87
3. Ницца 38 22 12 4 63:36 +27 78
4. Лион 37 20 4 13 77:48 +29 64
5. Марсель 38 17 11 10 57:41 +16 62
6. Бордо 38 15 14 9 53:43 +10 59
7. Нант 38 14 9 15 40:54 -14 51
8. Сент-Этьен 38 12 14 12 41:42 -1 50
9. Ренн 38 12 14 12 36:42 -6 50
10. Генгам 38 14 8 16 46:53 -7 50
11. Лилль 38 13 7 18 40:47 -7 46
12. Анжер 38 13 7 18 40:49 -9 46
13. Тулуза 38 10 14 14 37:41 -4 44
14. Метц 38 11 10 17 39:72 -33 43
15. Монпелье 38 10 9 19 48:66 -18 39
16. Дижон 38 8 13 17 46:58 -12 37
17. Кан 38 10 7 21 36:65 -29 37
18. Лорьян 38 10 6 22 44:70 -26 36
19. Нанси 38 9 8 21 29:52 -23 35
20. Бастия 37 8 10 19 29:54 -25 34
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