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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Минейро - Фламенго
Атлетико Минейро - Фламенго: обзор матча 29 октября 2016
Атлетико Минейро
29.10.2016, суббота, 21:30
Бразилия. Серия А, 33 тур
2 : 2
Завершен
Фламенго
82'
Робиньо (П)
33'
Диего
90'
Х. Паоло Герреро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Минейро - Фламенго
90'
ГОЛ! 1:2!
Х. Паоло Герреро
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Робиньо
82'
33'
ГОЛ! 0:1!
Диего
Начало матча
Статистика матча Атлетико Минейро - Фламенго
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Атлетико Минейро
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
- : -
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Копа Судамерикана, 1/2 финала
Монтевидео Сити Торке
2 : 0
22.10.2026
Атлетико Минейро
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
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19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
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Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
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1 : 4
30.10.2026
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Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Кубок Либертадорес, 1/2 финала
Фламенго
0 : 0
23.10.2026
Эстудиантес
Информация о матче
Стадион:
Раймундо Сампайо
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Атлетико Минейро
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