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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сантос - Спорт Ресифи
Сантос - Спорт Ресифи: обзор матча 16 июня 2016
Сантос
16.06.2016, четверг, 03:00
Бразилия. Серия А, 8 тур
2 : 0
Завершен
Спорт Ресифи
66'
Г. Барбоза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сантос - Спорт Ресифи
ГОЛ! 1:0!
Г. Барбоза
66'
Начало матча
Статистика матча Сантос - Спорт Ресифи
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сантос
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 31 тур
Флуминенсе
1 : 2
18.10.2026
Сантос
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Спорт Ресифи
0 : 4
07.12.2025
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Баия
2 : 0
04.12.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
3 : 0
29.11.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Спорт Ресифи
1 : 3
24.11.2025
Витория
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
3 : 2
19.11.2025
Спорт Ресифи
Информация о матче
Стадион:
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