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Материалы

Франция - Шотландия

04.06.2016, Суббота, 22:00 мск Париж, стадион Стад де Франс Товарищеские матчи. Сборные Франция - Шотландия
Отборочные матчи к ЧЕ 2008, группа B
14 тур
12 сентября, среда 23:00 Франция 0:1 Шотландия
4 тур
7 октября, суббота 20:00 Шотландия 1:0 Франция
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