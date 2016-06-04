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Австрия - Нидерланды

04.06.2016, Суббота, 21:30 мск Вена, стадион Эрнст Хаппель Товарищеские матчи. Сборные Австрия - Нидерланды
Товарищеские матчи. Сборные 2011

9 февраля, среда 22:30 Нидерланды 3:1 Австрия
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