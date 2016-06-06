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Швеция - Уэльс

05.06.2016, Воскресенье, 17:00 мск Трансляция: Матч ТВ, МАТЧ! ФУТБОЛ 1 Товарищеские матчи. Сборные Швеция - Уэльс
Товарищеские матчи. Сборные 2010

3 марта, среда 22:45 Уэльс 0:1 Швеция
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    Рейтинг: +17

    Stanley12 5 июня 2016, 19:59

    A Ибра?

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