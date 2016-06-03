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Швейцария - Молдавия

03.06.2016, Пятница, 19:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Швейцария - Молдавия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010, группа 2
6 тур
1 апреля, среда 22:30 Швейцария 2:0 Молдавия
5 тур
28 марта, суббота 19:45 Молдавия 0:2 Швейцария
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    Рейтинг: +322

    Gerero2198 3 июня 2016, 20:49

    Я то-же так думал, но увы ставка прогорела.

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    Рейтинг: +45

    ск122 3 июня 2016, 20:14

    Молдаване всем покажут.)))

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