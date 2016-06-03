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Румыния - Грузия

03.06.2016, Пятница, 21:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Румыния - Грузия
Товарищеские матчи 2008
Сборные,
19 ноября, среда 21:30 Румыния 2:1 Грузия
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