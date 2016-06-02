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Северная Македония - Иран

02.06.2016, Четверг, 20:00 мск Скопье, стадион Тоше Проески Товарищеские матчи. Сборные Северная Македония - Иран
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